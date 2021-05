Prawnicy Apple i Epic Games dyskutowali o... gołych bananach

Od kilku tygodni trwa batalia sądowa między Apple i Epic Games. Prawnicy obu stron dwoją się i troją, aby przekonać do swoich racji. Doszło wręcz do tego, że jednym z tematów przesłuchania był... goły banan.

Batalia sądowa między Apple i Epic Games rozpoczęła się mniej więcej 2 tygodnie temu i prawdopodobnie potrwa jeszcze kilka, zanim poznamy jej końcowy rezultat. Na ten moment prawnicy obu stron starają się ze wszystkich sił, aby przekonać do swoich racji i zarazem obalić argumenty opozycji. Czasami prowadzi to do wręcz zabawnych sytuacji. Jedna z nich miała miejsce w trakcie jednego z ostatnich przesłuchań, kiedy to tematem rozmowy stał się goły banan.

Zobacz: Epic Games Store wydało grube miliony na darmowe gry. Znamy kwotę

Goły banan na rozprawie Apple vs Epic Games

Prawnik Apple, w trakcie przesłuchiwania dyrektora marketingu w Epic Games - Matthew Weissingera - zadał pytanie o jeden ze skinów do gry Fortnite, który przedstawia banana w smokingu. Wymiana zdań wyglądała w sposób następujący:

Prawnik Apple: Mamy tutaj wielkiego, żółtego bana w smokingu?

Mamy tutaj wielkiego, żółtego bana w smokingu? Szef marketingu Epic: Tak, to Peely (red. skin ma określoną nazwę)

Tak, to Peely (red. skin ma określoną nazwę) Prawnik Apple: (po zwróceniu uwagi, że Peely ma smoking) Pomyśleliśmy, że lepiej było pokazać banana w smokingu, a nie nago, ponieważ znajdujemy się w tym momencie w sądzie federalnym.

Na tym jednak rozmowa o nagich banana się nie zakończyła. Później tego samego pracownika Epic Games przesłuchiwał ich własny prawnik, który powrócił do tego tematu.

Prawnik Epic: Mogła pojawić się sugestia, że pokazywanie Peely'ego bez garnituru mogłoby być niewłaściwe. Czy jest coś niewłaściwego w Peelym bez ubrania? (prawnik pokazał zdjęcie banana bez smokingu)

Mogła pojawić się sugestia, że pokazywanie Peely'ego bez garnituru mogłoby być niewłaściwe. Czy jest coś niewłaściwego w Peelym bez ubrania? (prawnik pokazał zdjęcie banana bez smokingu) Szef marketingu Epic: To tylko banan.

Możecie w tym miejscu zastanawiać się, dlaczego w ogóle trwała dyskusja na temat tego konkretnego skina do gry Fortnite. Już w zeszłym tygodniu prawnicy Apple starali się przekonać, że pozwalanie na dostęp do niezależnych sklepów jest nierozsądne, ponieważ - wzrorem itch.io, które pojawiło się niedawno w Epic Games Store - mogą znajdować się w nich nieodpowiednie treści, określane mianem ofensywnych lub nawet seksualnych. Widocznie widok gołego banana, który jest skinem do Fortnite, miał być potwierdzeniem tych słów.

Sprawa powinna potrwać maksymalnie jeszcze kilka tygodni, chociaż niektórzy przekonują, że werdykt może zapaść już w przyszłym tygodniu. Jaki by nie był, na pewno druga strona się od niego odwoła, więc to na pewno nie będzie koniec sprawy.

Zobacz: CD Projekt RED wykorzysta mody społeczności do poprawienia Wiedźmina 3

Zobacz: Legendarny twórca God of War dołącza do polskiego studia Movie Games

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: PCGamer