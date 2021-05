Legendarny twórca God of War dołącza do polskiego studia Movie Games

Legendarny już twórca God of War oraz Twisted Metal - David Jaffe - dołączył do polskiego studia Movie Games. Będzie tam pełnił rolę konsultanta.

David Jaffe to człowiek, którego prawdopodobnie nie trzeba nikomu przedstawiać. Jeszcze za życia uchodzi on za legendę branży gamingowej. Nie ma w tym niczego zaskakującego, w końcu ma na swoim koncie tak znane produkcje, jak Twisted Metal oraz God of War. Teraz dołącza on do zespołu polskiego studia Movie Games.

Movie Games było w kontakcie z Davidem Jaffe od marca tego roku. To właśnie wtedy znany twórca zainteresował się grą polskiego studia o nazwie Lust from Beyond, którą nawet streamował. Tak obie strony nawiązały ze sobą rozmowy, które zakończyły się ogłoszoną dzisiaj współpracą.

Cieszę się, że dołączam do rodziny Movie Games! Od dziwnych i niesamowicie pomysłowych diamentów, takich jak Lust From Beyond, po świeże i innowacyjne tytuły, takie jak nadchodzący War Hospital, Movie Games nie boi się ryzykować. Odkryłem, że są odświeżająco, ekscytująco otwarci na odkrywanie nowych pomysłów na gry. Prawdę mówiąc, przypomina mi to wczesne dni Playstation, kiedy wyjątkowe - ale wciąż komercyjne - pomysły wciąż były dyskutowane przy stole. W pewnym sensie to jak powrót do domu. To prawda, to dziwna wersja domu, w której wszyscy oprócz mnie mają akcent, który sprawia, że brzmią jak źli faceci z filmu o Bondzie. Ale to nadal dom!

- powiedział David Jaffe.

David Jaffe ma brać udział w wyborze projektów, które będą realizowane przez Movie Games, a także kierować konkretnymi zespołami. Poza tym został zaproszony do rady nadzorczej, a sama firma jest otwarta na realizację jego własnych pomysłów. Osobiście mam nadzieję, że powstanie z tego coś naprawdę dobrego i już nie mogę się doczekać pierwszych efektów.

Źródło tekstu: Movie Games