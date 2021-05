Arcane: League of Legends na Netflixie na jesień. Co wiemy o serialu?

Serial Arcane w uniwersum League of Legeneds jeszcze w tym roku zadebiutuje na Netflixie - poinformowało Riot Games. Fani MOBA w końcu się doczekali!

Serial Arcane z uniwersum League of Legends został zapowiedziany jeszcze w 2019 roku. Początkowo premiera miała odbyć się w 2020 roku, ale światowa sytuacja opóźniła prace i premierę widowiska. Na szczęście z tym już koniec, bowiem Riot Games oficjalnie potwierdziło, że Arcane zadebiutuje jeszcze w tym roku, a konkretniej na jesień 2021. Co więcej, serial animowany obejrzymy na najpopularniejszej platformie streamingowej na świecie - Netflix.

Arcane League of Legends - o czym będzie serial?

Dotychczasowe przecieki, w połączeniu z krótkim teaserem serialu, dają nam pewne pojęcie, na temat tego, jaką historię poznamy w Arcane. Fabuła ma się rozgrywać w mieście znanym z uniwersum League of Legends - Piltover oraz jego mrocznej dzielnicy Zaun. Z tego regionu pochodzi wielu bohaterów, ale serial prawdopodobnie skupi się na dwóch heroskach.

Serial niemal na pewno zaprezentuje nam historię dwóch bohaterek, znanych z gry - Jinx oraz Vi (jeśli nie chcecie żadnych spojlerów, to w tym miejscu proponowałbym przejść do kolejnego akapitu!). Osoby niezaznajomione z lore gry mogą nie wiedzieć, że są one siostrami, które zostały w pewnym momencie rozdzielone. Jedna stała się przestępczynią, a druga stróżem prawa, przez co ich drogi ponownie się skrzyżowały. Reszty możecie się domyśleć. W serialu prawdopodobnie pojawią się też inni bohaterowie z gry z gatunku MOBA.

Arcane zadebiutuje na Netflixie na jesień 2021 roku. Prawdopodobnie nie jest to ostatni serial w uniwersum League of Legends. Riot Games od jakiegoś czasu szuka pracowników z branży produkcji wideo, więc wkrótce uniwersum gry powinno poszerzyć się o kolejne produkcje.

Źródło tekstu: Netflix