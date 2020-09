Apple prezentuje nowe smartwatche: Watch Series 6 i Watch SE

Dziś, podczas wydarzenia Apple Event, miała miejsce premiera kilku nowości marki z logo jabłuszka. Oczekiwanego przez niektórych iPhone’a 12 nie było, za to producent przedstawił dwa modele smart zegarków, a każdy z nich w dwóch rozmiarach.

Przedstawiając nowe zegarki, Apple skupiło się w pierwszej kolejności na zdrowotnych aspektach tych urządzeń. Dzięki wbudowanym czujnikom i funkcjom programowym, wielu posiadaczy Apple Watchy uchroniło się przed poważnymi problemami zdrowotnymi, uniknęło też wysokich kosztów leczenia. Watch Series 6 jest kontynuacją takiego myślenia o elektronice noszonej.

Watch Series 6 to nowy, flagowy smartwatch Apple, który kontynuuje znane dotąd wzornictwo, czyli ma zbliżoną do kwadratu kopertę z zaokrągleniami. Zegarek dostępny ma być w dwóch rozmiarach - 40 i 44 mm. Obok wersji grafitowej, złotej i niebieskiej, producent wprowadził teraz całkowitą nowość – czerwony kolor koperty (Apple Watch Product Red).

Nowy zegarek Apple ma teraz bardziej rozbudowany tryb AOD, który jest jeszcze jaśniejszy niż w poprzedniej generacji. Ma być czytelnym nawet w pełnym słońcu.

Jednocześnie styl zegarka uzupełnia nowy rodzaj paska – Solo Loop – który składa się z jednego kawałka gumy, bez sprzączki i dziurek. Oferowane będą różne rozmiary tych pasków, ale oczywiście użytkownik może się też zdecydować na tradycyjny wzór. Producent chwali się też, że Apple Watch 6 jest przyjazny dla środowiska, bo został stworzony z wykorzystaniem metali, które pochodzą w 100% z recyklingu. Również inne elementy, jak opakowanie, można poddać temu procesowi, w konstrukcji zegarka nie zostały użyte szkodliwe tworzywa i metale, jak np. rtęć.

Apple Watch Series 6 pracuje pod kontrolą najnowszego, również zaprezentowanego podczas wydarzenia systemu watchOS 7. Użytkownik otrzyma do wyboru setki wzorów tarcz, wśród nich animowane z Memoji. Tarcze można dowolnie personalizować, dobierać do własnych potrzeb, na przykład, by pokazać przywiązanie do ulubionej drużyny sportowej.

Nowy zegarek Apple został wyposażony w cały zestaw czujników. Najbardziej podkreślana przez producenta, nowa funkcja to pomiar poziomu tlenu we krwi. Pierwszy pomiar następuje w ciągu 15 sekund, zegarek może też dokonywać stałych pomiarów w tle. Apple Watch 6 analizuje wyniki i w razie niskiego poziomu tlenu we krwi, alarmuje użytkownika. Wszystkim steruje nowa aplikacja Blood Oxygen.

Ważną funkcją nowego ma być także natywna funkcja monitorowania snu, której nie było w poprzednich generacjach zegarków. Jest to nowość, która pojawiła się wraz z watchOS 7.

Apple Watch Series 6 mierzy także puls, oblicza pułap tlenowy VO2Max, nie zabrakło pomiaru EKG, odbiornika GPS, stale działającego wysokościomierza i opcjonalnej łączności 4G. Sercem zegarka jest nowy, dwurdzeniowy procesor Apple S6, bazujący na architekturze A13 Bionic, który ma być o 20% szybszy niż poprzednia generacja.

Uzupełnieniem zegarka jest też płatna usługa Apple Fitness+, w której użytkownicy znajdą m.in. specjalnie dobrane plany treningowe, tworzone przez profesjonalnych trenerów. Usługa Fitness+ pojawi się pod koniec roku, dostępna będzie w cenie 9,99 USD za miesiąc, ale na początek obejmie tylko wybrane kraje, wśród których nie ma Polski.

Wśród nowości znalazł się także prostszy model Apple Watch SE. Czym się różnią te model? Tańszy smartwatch napędzany jest przez starszy procesor Apple S5. W tym zegarku nie ma także pomiaru EKG oraz trybu AOD.

Zegarki Apple dostępne będą w następujących cenach:

Apple Watch 6 - od 1899 zł 40 mm / 2049 zł 44 mm

40 mm / 44 mm Apple Watch SE - od 1299 zł 40 mm / 1449 zł 44 mm

