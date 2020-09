Nowy iPad 8. generacji jest mocniejszy niż niejeden PC. Tablety z Androidem nie mają startu

Podczas wrześniowej konferencji Apple skupia się na dwóch produktach. Jednym z nich jest Apple Watch. Drugie to iPad – urządzenie, które zmieniło nasze myślenie o tabletach, cyfrowej rozrywce, sztuce, a ostatnio także o komputerze osobistym dzięki iPadowi Pro.

iPad jest z nami już 10 lat. Do klientów trafiło już ponad 500 milionów iPadów i coraz więcej osób decyduje się na ten zakup. To urządzenie uniwersalne, na którym możemy robić, co tylko nam się wymarzy dzięki ponad milionowi aplikacji i gier. Na początku 2020 roku został odświeżony iPad Pro, a 14 września zobaczyliśmy, co ma do zaoferowania nowy iPad 8. generacji.

iPad 8 – dobrze znane wzornictwo i więcej mocy obliczeniowej

iPad 8. generacji wizualnie nie różni się od poprzedniego. Nowości znajdziemy w środku. Nowy tablet Apple'a został wyposażony w procesor Apple A12 Bionic i po raz pierwszy znalazł się tu koprocesor Neural Engine, przyspieszający działanie sztucznej inteligencji.

Apple twierdzi, że ten komputer jest znacznie potężniejszy, niż wiele laptopów z Windowsem, a tablety z Androidem zostawia daleko w tyle. iPad może oczywiście działać z różnymi klawiaturami, które zamienią go w niewielkiego laptopa, a także z doskonałym rysikiem Apple Pencil.

Wyświetlacz IPS nowego iPada ma przekątną 10,2 cala i rozdzielczość 2160 x 1620. Maksymalna jasność wynosi 500 nitów.

Zobacz: Nowy iPad Air to śliczny i potężny tablet. W końcu ma USB-C!

Zobacz: Apple prezentuje nowe smartwatche: Watch Series 6 i Watch SE

Siłą iPada jest oprogramowanie. Korzystając z iPada i Apple Pencil możemy robić cuda w programach do rysowania, tworzenia dokumentów i notowania. iPad OS 14 rozróżnia tekst, kształty i kontekst. Można więc ręcznie zapisywać daty i wydarzenia w kalendarzu, adresy na mapie, zmieniać słowa w edytorze tekstu, rysować po e-mailach i wiele innych.

Nowe iPady będą dostępne od 329 dolarów (299 ze zniżką edukacyjną). W Polsce ceny zaczynają się od 1599 zł za wariant z Wi-Fi i od 2199 zł za wersję z modemem 4G (32 GB). iPada 8. generacji można zamówić już 14 września, będzie dostępny od piątku.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł., Apple

Źródło tekstu: wł., Apple