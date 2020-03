Nowy iPad Pro, Macbook Air, Mac Mini i akcesoria dla iPhone'ów. Grubo!

Apple zdecydowanie nie próżnuje. Amerykanie oficjalnie zapowiedzieli nowe urządzenia: Macbook Air, iPad Pro, Mac Mini i kilka ciekawych akcesoriów dla najnowszych telefonów iPhone. Jak widać, koronawirus nie przeszkadza Apple w odświeżaniu swojego portfolio na ten rok.

Przede wszystkim Macbook Air będzie lepszy i - jak sądzimy - nieco tańszy. Premiera nowych komputerów ma również znaczenie historyczne: będzie to pierwsza, która będzie zawierać w sobie czterordzeniowe procesory, wcześniej nigdy niewystępujące w serii Air. Bazowy model startuje z większą ilością pamięci na dane, kosztuje mniej w porównaniu do podobnych modeli oraz żegna się z nielubianym przez użytkowników, nieudanym mechanizmem klawiatury.

Nowy Macbook Air od Apple kosztuje teraz 1000 dolarów - to aż o 200 dolarów mniej w porównaniu do modelu z 2018 roku. W zestawie otrzymujemy procesor Intel Core i7 (dwa rdzenie) taktowany zegarem 1,1 GHz z trybem Turbo Boost (3,2 GHz). Pamięć? 256 GB, przy czym w zależności od wersji możemy mieć w takim komputerze aż 2 TB przestrzeni na dane. Sporo!

Możliwości konfiguracyjne nowego Macbooka Air są całkiem spore - urządzenie może występować z układami Intel Core i5 i i7 (cztery rdzenie, 10 generacja), z czego i7 to również grafika Intel Iris Plus. Za wyświetlanie treści odpowiada panel IPS o przekątnej 13,3 cala (2560 x 1600 pikseli, 227 ppi, stosunek 16:10) z technologią True Tone. Do tych Macbooków Air podłączycie zewnętrzne ekrany 6K lub dwa 4K.

Wróćmy jednak do klawiatury: w nowym Macbooku Air zastosowano bowiem "Magic Keyboard" - dokładnie taki sam panel klawiszy jak w modelu Pro z mechanizmem nożycowym i przyciskami o skoku ok 1 mm. Nowy mechanizm ma być znacznie wygodniejszy i trwalszy. Obudowa komputerów została wykonana z wysokiej jakości aluminium (stop - seria: 6000). Całość waży 1,29 kg i w najgrubszym punkcie mierzy sobie 1,61 cm grubości. W najcieńszym natomiast jedynie 0,41 cm.

Co z akumulatorem? Do dyspozycji jest 49,9Wh zapasu, który powinien starczyć na 11 godzin przeglądania sieci z wykorzystaniem WiFi. Ładowanie odbywa się za pośrednictwem jednego z dwóch portów Thunderbolt 3 i zasilacza dostępnego w zestawie. Warto wspomnieć o obecności wejścia jack 3,5 mm dla słuchawek. Dostępne kolory: Gold, Space Gray i Silver.

Jest nowy iPad Pro!

A właściwie, to nawet dwa nowe iPady Pro. Producent odświeżył warianty 12,9 cala (czwarta generacja) oraz 11 cali (druga generacja) skupiając się głównie na użyteczności tych sprzętów. Na pierwszy plan wysuwa się nowy system fotograficzny z tyłu - podobny do tego z iPhone'a 11. Zestaw zawiera: podstawowy aparat 12MP f/1.8 oraz ultra-szeroki kąt 10MP f/2.4. Obydwa aparaty są w stanie nagrywać wideo w 4K do 60 klatek na sekundę. Najważniejszą zmianą jest jednak obecność systemu LiDAR (skaner), który właściwie przesądza o ogromnych możliwościach AR-owych nowych tabletów. Skaner będzie w stanie zeskanować otoczenie za pomocą laseru, wykryć obłości, obliczyć odległość i wszystkie inne parametry przydatne w rzeczywistości rozszerzonej.

Premiera nowych iPadów to również świetna okazja, aby umieścić w nich nowy chipset Apple: A12Z Bionic z ośmioma rdzeniami i nowym systemem odprowadzania ciepła. Odświeżone tablety występują w wariantach: 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB.

Pojawiło się również wsparcie dla nowej odsłony Magic Keyboard - akcesorium wyposażonego w stopkę, która znacząco podnosi możliwości personalizacji pozycji tabletu względem klawiatury. Nie mogło zabraknąć podświetlenia oraz dodatkowego wyjścia USB-C pozwalającego na ładowanie tabletu w trakcie pracy z Magic Keyboard.

Uważa się jednak, że najważniejszą zmianą w Magic Keyboard jest... touchpad! Tym samym Apple powoduje, że kolejna odsłona tabletów staje się podobnie funkcjonalna jak komputery. Czy iPady dzięki temu staną się pełnoprawnymi narzędziami do pracy? Jest na to coraz większa szansa.

Z dodatkowych zmian - pojawiły się nowe, znacznie lepsze mikrofony pochodzące z Macbooka Pro. Pojawiło się wsparcie dla standardu WiFi 6 - obok Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, LTE (e-SIM). 12,9 - calowy wariant kryje w sobie baterię o pojemności 36,71 Wh, a mniejszy - 11 - calowy 28,65 Wh. Obydwa powinny wytrzymać bez problemu 10 godzin przeglądania internetu za pośrednictwem WiFi.

Jak z cenami? Model 11 cali kosztuje 799 dolarów w USA, natomiast wariant LTE - 949 dolarów (obydwa z pamięcią 128 GB). Większy iPad pro to konieczność zapłacenia 999 dolarów za model w WiFi i 1149 za wariant z WiFi (128 GB). Klawiatura Magic Keyboard dla 11-calowego modelu to koszt na poziomie 299 dolarów, a dla większego już 349 dolarów. Jest więc... drogo.

Co jeszcze?

Zmiany w komputerze Mac Mini nie są zbyt duże: producent zdecydował, że bazową konfiguracją zostanie wariant 256 GB kosztujący 799 dolarów, a wariant 512 GB kosztować będzie już 1099 dolarów. I to właściwie wszystko, pod maską dalej znajdują się już nieco przestarzałe procesory Intel Core ósmej generacji.

Apple postanowiło wydać mnóstwo akcesoriów dla iPhone'ów, iPadów oraz zegarków Apple Watch. Znajdziemy tam case'y dla telefonów i tabletów, a także nowe paski dla urządzeń ubieralnych w nowych kolorach. Posiadacze tych urządzeń powinni być zadowoleni.

Cóż, tak bogatej premiery w wykonaniu Apple nie spodziewaliśmy się, szczególnie w takim okresie. A jednak - producent jak sobie postanowił, tak zrobił i ostatecznie wydał na rynek kolejne urządzenia oraz akcesoria. Największym hitem jest zdecydowanie tańszy i zauważalnie lepszy Macbook Air.

Źródło tekstu: GSM Arena