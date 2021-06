Apple WWDC 2021: To już dziś. Jak oglądać? Na co czekamy?

7 czerwca to ważna data w kalendarzach fanów Apple i programistów tworzących aplikacje na platformy z jabłkiem. Na ten dzień przypada kolejna edycja konferencji Apple WWDC. Podczas otwarcia zobaczymy, co Apple szykuje dla systemów iOS 15 i macOS 12, nowe MacBooki Pro, rozbudowane możliwości iPadów i kto wie, co jeszcze.

iOS 15: lepsze powiadomienia

Apple tym razem dobrze broni swoich tajemnic i niewiele wiemy o nowościach w systemie iOS 15. W zasadzie był tylko jeden porządny przeciek w kwietniu 2021. Mówił o granulalnym zarządzaniu powiadomieniami w czasie. Konkretnie będzie można ustawić różne parametry dla powiadomień z różnych aplikacji zależnie od aktualnego zajęcia. Będzie to bardziej elastyczne niż aktualne ustawienie godzin spania. Będzie można na przykład wyciszyć wszystkie powiadomienia z redakcyjnego Slacka po godzinach :-).

Apple kontynuuje rozwijanie ustawień prywatności. Do możliwości podawania nieprecyzyjnego położenia i szczegółowych informacji o śledzeniu dołączy jeszcze jedna funkcja. Będziemy mogli zobaczyć, które aplikacje „po cichu” gromadzą jakieś dane. Skoro o ciszy mowa, iOS 15 ma wprowadzić generator szumu – będzie można puścić go sobie na słuchawkach, by lepiej tłumić rozpraszające dźwięki otoczenia, a jednocześnie się nie męczyć. To działa, sprawdzone info.

Zmiany czekają też iMessage. Docelowo komunikator Apple ma być bardziej podobny do WhatsAppa i powstanie tam coś w rodzaju sieci społecznościowej. No nie wiem. Krążą też słuchy o tym, że w aplikacji Zdrowie pojawi się możliwość zapisywania i analizy posiłków, więc mogłabym odinstalować MyFitnessPal… o ile oczywiście Apple zapewni porządną bazę produktów dostępnych w Polsce. Jeśli odwali taką fuszerkę jak z mapami Polski, podziękuję.

iPadOS 15 i watchOS 8

iPadOS 15 jeszcze bardziej zbliży iPada do porządnego komputera roboczego. Z przecieków wiemy, że Apple wprowadzi „najważniejsze zmiany do ekranu głównego iPada od 2010 roku”. Brzmi dumnie! Źródłą mówią też o większych możliwościach pracy z kilkoma aplikacjami jednocześnie. Sama czekam najbardziej na możliwość uruchomienia na iPadzie Pro bardziej zaawansowanych programów. Marzy mi się Final Cut Pro i nie jest to nieosiągalne, od kiedy w iPadach Pro znalazł się czip M1.

watOS 8 albo obędzie się bez większych zmian, albo Apple tak dobrze pilnuje tajnych informacji, że nic o tym nie wiemy.

macOS 12 i MacBook Pro z procesorem Apple

Nie ma pewności, jak miałby nazywać się kolejny macOS. Dokumentacja silnika przeglądarki WebKit sugeruje, że Apple przeskoczy z macOS 11 Big Sur na macOS 12. To z kolei może oznaczać, że będziemy dostawać nowy numerek co rok, równolegle z mobilnymi systemami Apple. Poza tym wiemy niewiele. Według przecieków nie będzie to duża aktualizacja, ale na pewno zobaczymy zmiany w ustawieniach prywatności i powiadomieniach.

Choć WWDC tradycyjnie skupia się na oprogramowaniu, czasami Apple pokazuje także sprzęt. 7 czerwca 2021 roku spodziewamy się nowych laptopów z serii MacBook Pro, oczywiście z procesorami Apple Silicon. W mocniejszym MacBooku miałby znaleźć się czip z 10 rdzeniami (2 energooszczędne + 8 wysokiej wydajności). Do wyboru mają być też dwa układy graficzne: 16- i 32-rdzeniowy oraz ekrany 14 i 16 cali. Podobno wróci HDMI, gniazdo na karty SD (jeśli jesteś fotografem, szykuj szampana!) i złącze MagSafe.

Jak oglądać Apple WWDC 7 czerwca?

Jeśli chcesz obejrzeć z nami konferencję Apple WWDC, możesz po prostu zostać na tej stronie :-). Transmisja będzie dostępna na YouTube, a film zamieściłam poniżej.

Transmisja rusza o 19:00 polskiego czasu. Redakcja TELEPOLIS.PL na pewno będzie oglądać wydarzenie i będziemy informować na bieżąco o nowościach, które wpadną nam w oko.

Apple, zaskocz nas!

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: wł., Apple, Bloomberg