Otvarta wprowadza 200 GB + 200 GB w sieci 5G

Rozwój sieci 5G w Plusie to także dobra wiadomość dla klientów wirtualnych operatorów, którzy korzystają z infrastruktury Polkomtelu. O rozwoju swojej oferty 5G donosi jeden z nich – sieć Otvarta. Od dziś obowiązuje w niej nowy pakiet 200 GB + 200 GB w nocy.

Operator sieci Otvarta donosi, że po ostatniej rozbudowie zasięgu w Plusie, pełen zasięg technologii 5G dostępny jest także dla klientów tego MVNO. Na liście miejscowości znajduje się już przeszło 400 lokalizacji, w których mieszka łącznie ponad 13 milionów osób. O powiększeniu swojego 5G na nowych obszarach Plus informował tydzień temu.

Otvarta zapewnia, że nowa technologa tak bardzo spodobała się abonentom, że coraz częściej zamieniają internet stacjonarny na kablu na rozwiązanie mobilne. Operator przekonuje, że wygoda połączona z możliwością korzystania z szybkiego Internetu i to w cenie niższej niż internet kablowy otworzyła nowy kierunek i oczekiwania na zwiększenie liczby dostępnych danych w ofercie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom wykorzystywania internetu, zwłaszcza dzisiaj, w czasach pandemii, Otvarta wprowadziła nową taryfę Internetu mobilnego o nazwie „O! Szybki 200 GB! + 200 w noc!”. Można dzięki niej uzyskać pakiet 200 GB i dodatkowe 200 GB w nocy, w cenie 79,99 zł miesięcznie. Cały pakiet jest do wykorzystania w standardzie 5G, do tego zawierana jest umowa bezterminowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Jest to oferta promocyjna, ważna od 29 czerwca, do odwołania. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 29 zł.

Sieć 5G w Otvarta, tak jak w Plusie, wykorzystuje częstotliwości 2600 MHz (2570-2620 MHz TDD) obejmujące pasma N38 i N41. Pełna oferta operatora znajduje się na stronie www.otvarta.pl.

Źródło zdjęć: Otvarta

Źródło tekstu: Otvarta