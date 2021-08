Plus: 5G dla każdego, w każdym abonamencie

Plus wprowadził nową ofertę abonamentową dla klientów indywidualnych oraz firm. Teraz ruszyła kampania reklamowa pod hasłem 5G w Plusie dla każdego, w każdym abonamencie.

Sieć Plus do świadczenia usług w technologii 5G używa bloku z pasma 2600 MHz, podczas gdy pozostali operatorzy z Wielkiej Czwórki używają do tego częstotliwości z zakresu 2100 MHz. To sprawia, że - przynajmniej teoretycznie - plusowe 5G jest najszybsze. To dobra wiadomość, a jeszcze lepsza jest taka, że wszystkie najnowsze abonamenty Plusa pozwalają korzystać z sieci 5G, jeśli tylko znajdziemy się w jej zasięgu.

Pozostając w klimacie zmian, Plus wprowadza nowy format kreatywny, w którym realizowane będą kampanie ofertowe operatora. Ich bohaterem jest popularny aktor Wojciech Mecwaldowski, który wciela się w różne role – pracownika salonu Plusa oraz jego klientów. Celem nowego formatu i różnorodności odtwarzanych postaci jest podkreślenie bogatej oferty Plusa oraz jej dopasowania do potrzeb każdego z nas. Spoty utrzymane są w lekkim, humorystycznym klimacie, a ich główny przekaz związany jest z nowym hasłem Grupy Polsat Plus: „Ty rządzisz. Wybierz swoje wszystko”.

Spot „5G w Plusie dla każdego, w każdym abonamencie” reklamuje nową ofertę operatora, w której Internet 5G dostępny jest we wszystkich abonamentach, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm – już od 35 zł miesięcznie. Spot „Plus 5G Młody Mąż” promuje natomiast ofertę Internetu mobilnego 5G, w której pakiet 120 GB dostępny jest już od 25 zł miesięcznie. Przekazem łączącym oba spoty z komunikacją całej Grupy Polsat Plus jest hasło: „Wybierz swoje wszystko”.

Źródło zdjęć: Plus

Źródło tekstu: Plus