Promocja w lajt mobile: doładuj konto za dychę lub więcej i zyskaj dodatkowe środki

W lajt mobile startuje weekendowa promocja doładowań Back to school. Wystarczy w czasie jej trwania zasilić konto kwotą 10 zł lub wyższą, by zyskać dodatkowe środki do wykorzystania na usługi.

Idzie jesień, a z nią oczywiście powrót do szkoły. Z wielkim żalem żegnamy wakacje, ale na poprawę nastroju i na dobry początek roku szkolnego lajt mobile przygotował promocję na doładowania dla użytkowników swojej oferty na kartę.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy w dniach od 27 do 29 sierpnia 2021 roku zasilić swoje konto kwotą co najmniej 10 zł, ale nie więcej niż 100 zł, by zyskać dodatkowe 10% doładowania. Środki w ramach bonusu mogą zostać wykorzystane przez na usługi w lajt mobile, oprócz usług premium. Dodatkowe środki zasilą konto użytkownika lajt mobile na kartę w ciągu 3 dni roboczych, o czym operator poinformuje za pomocą wiadomości SMS.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie promocji.

Zobacz: Aero2 wprowadza subskrypcję, która automatycznie odnawia pakiety

Zobacz: T-Mobile: odbierz 20% rabatu w sklepach on-line

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: lajt mobile

Źródło tekstu: lajt mobile