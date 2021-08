T-Mobile: odbierz 20% rabatu w sklepach on-line

T-Mobile ogłasza koniec lata i z myślą o zbliżającej się jesieni zachęca do wymiany ubrań i obuwia. Pomoże w tym najnowsza edycja akcji Happy Fridays. Operator przygotował 20% rabatu na produkty w sklepach eobuwie.com.pl i modivo.pl. Prezent można aktywować w aplikacji „Mój T-Mobile” lub SMS-em między 27 a 29 sierpnia.

Lato nieubłaganie nas opuszcza, a za oknami coraz częściej obserwujemy jesienną aurę. To motywuje do nowych aranżacji w naszych szafach. Tradycyjnie przy takich zmianach pogody odświeżamy nasze garderoby, chcąc wprowadzić do nich nutę nowych, jesiennych trendów

– zauważa T-Mobile, nie kryjąc smutku za przemijającą porą roku.

Jak przekonuje operator, okazją do jesiennego odświeżenia garderoby będą zakupy on-line. Z myślą o tym w akcji „Happy Fridays” T-Mobile przygotował tym razem specjalną zniżkę do popularnych serwisów z obuwiem i odzieżą.

Jesienne zakupy z T-Mobile

Od 27 do 29 sierpnia klienci indywidualni T-Mobile mogą odebrać kod uprawniający do 20% rabatu na nieprzecenione produkty dostępne na eobuwie.com.pl i modivo.pl, przy zamówieniu za minimum 200 zł.

Bonus można aktywować w aplikacji „Mój T Mobile” lub poprzez SMS o treści „HF” wysłany na numer 80800.

Po odebraniu kodu użytkownik będzie mógł zrealizować zakupy na eobuwie.com.pl, modivo.pl lub w aplikacji mobilnej eobuwie.pl lub MODIVO – kod może zostać wykorzystany jednorazowo na wybranym portalu.

Z rabatu można skorzystać do 30 sierpnia do końca dnia lub do wyczerpania puli produktów objętych promocją.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile