Kompendium PSX to hołd dla kultowej konsoli. Zainteresowanie przekroczyło wyobrażenia autorów

Co więcej, mogę powiedzieć o PSX? Niewiele. Nie miałem nigdy tej konsoli i moje wspomnienia ograniczają się tylko do sprzętu kolegi, który raz dał mi potrzymać pada, ale nie podłączonego do konsoli. Miałem za to PolyStation, które swoim kształtem przypominało pierwszego szaraka i… to by było na tyle.

Kompendium PSX

Na całe szczęście właśnie rodzi się coś, co nie tylko pozwoli zapoznać się z tą wybitną konsolą, ale także wrócić do wspomnień. Mowa tu o Kompendium PSX, czyli 372-stronnicowym albumie w twardej oprawie, który oferuje powrót do tamtych czasów w formie tekstu i masy zdjęć. Co konkretnie w niej znajdziemy? Jak możemy przeczytać na stronie projektu:

Po pierwsze, historię powstawania PlayStation, najważniejsze momenty z życia konsoli, opis najciekawszych akcesoriów, spis wszystkich gier, które ukazały się na PSX-a, listę najciekawszych niewydanych gier (...). Po drugie, opowieści o tym, jak powstawały najsłynniejsze gry na PlayStation i dlaczego wciąż o nich pamiętamy. (...) Po trzecie, wywiady ze słynnymi twórcami słynnych gier – Davidem Jaffe (Twisted Metal), Edem Boonem (Mortal Kombat), Akirą Yamaoką (Silent Hill). (...) Po czwarte, teksty o PlayStation z naszej polskiej perspektywy – o pojawieniu się konsoli na rynku, historii magazynów poświęconych PSX-owi i rodzącej się scenie turniejowej.

A za wszystkim stoi Wydawnictwo Open Beta, które od lat wydaje książki związane z tematyką gamingu. Wśród ich tytułów znajduje się między innymi „Nie tylko Wiedźmin. Historia polskich gier komputerowych” Marcina Kosmana.