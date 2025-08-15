Motoryzacja

Acura RSX wjedzie na drogi w 2026 roku. Elektryzuje już teraz

Acura właśnie zaprezentowała prototyp produkcyjnej wersji całkowicie elektrycznego modelu RSX, który wejdzie do produkcji pod koniec 2026 roku.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 07:15
0
Acura RSX to zupełnie nowe rozdanie

Acura RSX to pierwszy na świecie samochód elektryczny zbudowany na nowej, globalnej platformie EV opracowanej całkowicie wewnętrznie przez Hondę i jej markę premium Acura. RSX będzie produkowany równolegle z nowym modelem Integra w fabryce w Ohio, gdzie zastosowano elastyczną linię montażową umożliwiającą produkcję aut z różnymi wersjami napędu – spalinowymi, hybrydowymi lub elektrycznymi.

Nowy RSX to kompaktowy SUV o sportowym, opływowym nadwoziu z szybkim tylnym dachem i spoilerem typu ducktail, wyróżniający się kolorem Propulsion Yellow Pearl. Standardowo będzie wyposażony w napęd na cztery koła z dwoma silnikami elektrycznymi, skoncentrowanymi na osiągach, wspieranymi przez hamulce Brembo.

Jego nowatorską cechą jest system operacyjny ASIMO OS, nadchodząca platforma software'owa, która nie tylko umożliwi inteligentne ładowanie, ale też dwukierunkowe wykorzystanie energii, np. jako przenośne źródło zasilania domu.

Acura podkreśla, że RSX stanie się fundamentem nowej ery marki, łącząc ponadczasową estetykę z nowoczesną technologią i duchem wyczynowego aut. Choć nie znamy jeszcze dokładnych parametrów technicznych, zasięgu czy ceny, premiera pełnej wersji produkcyjnej planowana jest już na 2026 rok.

 

honda auta elektryczne Acura RSX Acura sportowy SUV
Zródła zdjęć: Acura
Źródła tekstu: Newatlas, Acura, oprac. wł