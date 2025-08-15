Acura RSX wjedzie na drogi w 2026 roku. Elektryzuje już teraz

Acura RSX to zupełnie nowe rozdanie

Acura RSX to pierwszy na świecie samochód elektryczny zbudowany na nowej, globalnej platformie EV opracowanej całkowicie wewnętrznie przez Hondę i jej markę premium Acura. RSX będzie produkowany równolegle z nowym modelem Integra w fabryce w Ohio, gdzie zastosowano elastyczną linię montażową umożliwiającą produkcję aut z różnymi wersjami napędu – spalinowymi, hybrydowymi lub elektrycznymi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy RSX to kompaktowy SUV o sportowym, opływowym nadwoziu z szybkim tylnym dachem i spoilerem typu ducktail, wyróżniający się kolorem Propulsion Yellow Pearl. Standardowo będzie wyposażony w napęd na cztery koła z dwoma silnikami elektrycznymi, skoncentrowanymi na osiągach, wspieranymi przez hamulce Brembo.

Jego nowatorską cechą jest system operacyjny ASIMO OS, nadchodząca platforma software'owa, która nie tylko umożliwi inteligentne ładowanie, ale też dwukierunkowe wykorzystanie energii, np. jako przenośne źródło zasilania domu.