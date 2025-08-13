T-Mobile przyspiesza coraz 5G Bardziej. Są nowe miejscowości w zasięgu
T‑Mobile dokłada kolejne nadajniki z 5G w paśmie C. Magentowy operator chwali się lepszym zasięgiem w dużych i mniejszych miejscowościach oraz rosnącą liczbą stacji.
Nowe stacje przed długim weekendem
T‑Mobile poinformował o uruchomieniu 18 kolejnych stacji z 5G Bardziej. To szybkie 5G w pasmie C, które ma poprawić realne szybkość pobierania i wysyłania danych. Nowe punkty pojawiły się w Ełku, Kaliszu, Łebie, Wrocławiu i Wąbrzeźnie. Chodzi o gęstszą sieć w miejscach, gdzie ruch rośnie najszybciej.
Sygnał 5G Bardziej dotarł też do Białki Tatrzańskiej, Kostrzycy i Lądka‑Zdroju. To lokalizacje ważne turystycznie. W praktyce powinno się to przełożyć na lepsze działanie Internetu w sezonie i w weekendy, gdy sieć jest najbardziej obciążona.
4261 stacji i ponad połowa kraju
Według najnowszych danych, T‑Mobile ma już 4261 stacji bazowych obsługujących 5G Bardziej. Zasięg obejmuje ponad połowę populacji Polski. Magentowi zapowiadają dalszą rozbudowę sieci w miastach oraz w kurortach, ale nie tylko tam.
Dodatkowe stacje w paśmie C to wyższe prędkości transmisji danych i stabilniejsze połączenia w godzinach szczytu. Użytkownicy powinni zauważyć szybsze aktualizacje, płynny streaming w wysokiej jakości i mniejsze opóźnienia w grach. Ważne jest jednak wsparcie pasma C w telefonie, z czym jednak nie powinno być większego problemu (o ile urządzenie obsługuje 5G).