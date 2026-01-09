Wiadomości

Kto miał najszybszy internet w 2025 roku? SpeedTest.pl podał wyniki

SpeedTest.pl obszernie podsumował rozwój internetu w Polsce w 2025 roku. Miniony rok zdominował T-Mobile, który zwyciężył w trzech kategoriach: internetu domowego, internetu mobilnego i 5G. W kategorii światłowodu FTTH liderem od 5 lat jest Orange.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:44
5
Ranking szybkości internetu w Polsce za 2025 rok powstał na podstawie ponad 44 mln testów wykonanych przez 11 milionów użytkowników platformy SpeedTest.pl. 

Przyspieszenie w 5G

Jak zwraca uwagę SpeedTest.pl, na wyniki rankingu mobilnego mocno wpływa dynamiczny rozwój 5G w częstotliwości 3,6 GHz. Średnie prędkości osiągane w tym paśmie wynoszą obecnie ponad 360 Mb/s. Towarzyszą temu rekordowe pomiary na poziomie ok. 1,8 Gb/s (w T-Mobile, Play i Orange) i 1,4 Gb/s w Plusie. Jednocześnie dzięki wdrożeniu pasma 3,6 GHz średnia prędkość 5G we wszystkich pasmach wzrosła w 2025 roku aż o 25% do 236 Mb/s. Słabsze są jednak prędkości wysyłania i ping. Ta pierwsza wzrosła zaledwie o 3 Mb/s (do 30 Mb/s), a opóźnienie spadło o zaledwie milisekundę (do 23 ms).

SpeedTest.pl podał też kilka ciekawych statystyk dotyczących procesu rozbudowy 5G przez operatorów. Największą liczbę gmin z testami 5G na koniec 2025 roku dało się zauważyć w T-Mobile (1762 gminy na 2479 w całym kraju) z niewielką przewagą nad Orange (1704) i Play (1648). Mniejsze pokrycie zapewniał Plus, którego testy 5G przeprowadzono w 1184 gminach. Orange powiększył zasięg 5G w największej liczbie gmin (+318), przed T-Mobile (+259) i Play (+158). Testy 5G Plusa pojawiły się po raz pierwszy w 86 nowych gminach. Plus w dalszym ciągu skupia się na rozwoju pasma 2,6 GHz – SpeedTest.pl nie odnotował postępów w zwiększaniu zasięgu 3,6 GHz.

internet 5G
Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów
T-Mobile 303,2 30,4 20 161 tys.
Orange 295,6 33,2 22 183 tys.
Play 206,4 31,4 23 207 tys.
Plus 113,1 19,6 27 127 tys.
Prędkość internetu mobilnego

Według SpeedTest.pl prędkość internetu mobilnego we wszystkich standardach (3G/4G/5G) urosła aż o 30%, za co oczywiście odpowiada przyspieszenie 5G. To kolejny rok z dużym przyrostem prędkości – w stosunku do 2024 roku o 30% do 90 Mb/s. Symbolicznie zmieniła się prędkość wysyłania (+1 Mb/s, do blisko 16 Mb/s) i poprawiły się pingi (-1 ms, do 28 ms).

internet mobilny
Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów
T-Mobile 118,4 17,3 23 0,69 mln
Orange 102,4 16,4 26 0,86 mln
Play 83,4 17,1 28 1,10 mln
Plus 53,1 11,6 35 0,60 mln
Rozbudowa pasma 3,6 GHz oraz uwalnianie innych częstotliwości przeznaczonych dotychczas na usługi 3G powoduje, że zwiększa się również pojemność pod obsługę ruchu LTE. Drugi rok z rzędu prędkość w tej technologii znacząco wzrosła w T-Mobile, Play i Orange do solidnych 53-64 Mb/s. Inaczej niż w kategorii 5G wiceliderem jest tu Play.

Wzrost szybkości internetu domowego

W polskich sieciach stacjonarnych nie widać rewolucyjnych zmian, jednak mimo tego, co roku możemy cieszyć się coraz lepszą jakością internetu domowego. W 2025 roku średnia prędkość internetu domowego wzrosła do 180 Mb/s (+13%). Nastąpił spory przyrost uploadu (+18%, do 71 Mb/s) i kolejny spadek średniego pingu do 18 ms, choć tym razem był on symboliczny (-1 ms).

W ocenie SpeedTest.pl za przyrosty prędkości odpowiada modernizacja obecnych sieci oraz rozwój dostępności światłowodu. Nie mniej istotną rolę odgrywa tu również polityka ofertowa operatorów, zachęcająca do wymiany sprzętu i pakietyzacji usług, które sprzyjają zakupom wyższych opcji prędkości.

internet domowy
Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów
T-Mobile Stacjonarny 282,3 120,5 13 0,97 mln
Play Stacjonarny 270,9 60,7 14 2,95 mln
Orange 260,7 95,8 13 4,79 mln
Vectra 257,2 54,5 15 1,61 mln
Średnie wyniki dla całego rynku światłowodowego w 2025 roku prezentują się następująco:

  • prędkość pobierania danych wzrosła o 8%, osiągając 298,6 Mb/s,
  • prędkość wysyłania danych wzrosła o 12% (do 128,1 Mb/s)
  • opóźnienia wyniosło 10,6 ms.

W 2025 roku użytkownicy SpeedTest.pl przeprowadzili testy w sieciach FTTH na obszarze 1894 gmin (76% wszystkich gmin w Polsce). W ciągu roku przybyły 44 nowe gminy z zasięgiem tej technologii, co jest przyrostem o połowę mniejszym od zeszłorocznego (88 gminy). Na mapie pokrycia sieciami FTTH wciąż widać, że niedoinwestowane są Mazury, Podlasie i lesiste tereny województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.

światłowód FTTH
Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów
Orange 330,9 118,9 8 3,38 mln
Play Światłowód 286,9 103,8 14 0,94 mln
T-Mobile Stacjonarny 282,3 120,5 13 0,97 mln
INEA 269,2 263,9 9 0,65 mln
Pełna treść raportu na stronie SpeedTest.pl.

Image
telepolis
T-Mobile ftth Internet domowy Internet Mobilny orange play plus szybkość internetu światłowod SpeedTest.pl najszybszy internet
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: SpeedTest.pl