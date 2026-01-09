Kto miał najszybszy internet w 2025 roku? SpeedTest.pl podał wyniki

Ranking szybkości internetu w Polsce za 2025 rok powstał na podstawie ponad 44 mln testów wykonanych przez 11 milionów użytkowników platformy SpeedTest.pl.

Przyspieszenie w 5G

Jak zwraca uwagę SpeedTest.pl, na wyniki rankingu mobilnego mocno wpływa dynamiczny rozwój 5G w częstotliwości 3,6 GHz. Średnie prędkości osiągane w tym paśmie wynoszą obecnie ponad 360 Mb/s. Towarzyszą temu rekordowe pomiary na poziomie ok. 1,8 Gb/s (w T-Mobile, Play i Orange) i 1,4 Gb/s w Plusie. Jednocześnie dzięki wdrożeniu pasma 3,6 GHz średnia prędkość 5G we wszystkich pasmach wzrosła w 2025 roku aż o 25% do 236 Mb/s. Słabsze są jednak prędkości wysyłania i ping. Ta pierwsza wzrosła zaledwie o 3 Mb/s (do 30 Mb/s), a opóźnienie spadło o zaledwie milisekundę (do 23 ms).

SpeedTest.pl podał też kilka ciekawych statystyk dotyczących procesu rozbudowy 5G przez operatorów. Największą liczbę gmin z testami 5G na koniec 2025 roku dało się zauważyć w T-Mobile (1762 gminy na 2479 w całym kraju) z niewielką przewagą nad Orange (1704) i Play (1648). Mniejsze pokrycie zapewniał Plus, którego testy 5G przeprowadzono w 1184 gminach. Orange powiększył zasięg 5G w największej liczbie gmin (+318), przed T-Mobile (+259) i Play (+158). Testy 5G Plusa pojawiły się po raz pierwszy w 86 nowych gminach. Plus w dalszym ciągu skupia się na rozwoju pasma 2,6 GHz – SpeedTest.pl nie odnotował postępów w zwiększaniu zasięgu 3,6 GHz.

Prędkość internetu mobilnego

Według SpeedTest.pl prędkość internetu mobilnego we wszystkich standardach (3G/4G/5G) urosła aż o 30%, za co oczywiście odpowiada przyspieszenie 5G. To kolejny rok z dużym przyrostem prędkości – w stosunku do 2024 roku o 30% do 90 Mb/s. Symbolicznie zmieniła się prędkość wysyłania (+1 Mb/s, do blisko 16 Mb/s) i poprawiły się pingi (-1 ms, do 28 ms).

Rozbudowa pasma 3,6 GHz oraz uwalnianie innych częstotliwości przeznaczonych dotychczas na usługi 3G powoduje, że zwiększa się również pojemność pod obsługę ruchu LTE. Drugi rok z rzędu prędkość w tej technologii znacząco wzrosła w T-Mobile, Play i Orange do solidnych 53-64 Mb/s. Inaczej niż w kategorii 5G wiceliderem jest tu Play.

Wzrost szybkości internetu domowego

W polskich sieciach stacjonarnych nie widać rewolucyjnych zmian, jednak mimo tego, co roku możemy cieszyć się coraz lepszą jakością internetu domowego. W 2025 roku średnia prędkość internetu domowego wzrosła do 180 Mb/s (+13%). Nastąpił spory przyrost uploadu (+18%, do 71 Mb/s) i kolejny spadek średniego pingu do 18 ms, choć tym razem był on symboliczny (-1 ms).

W ocenie SpeedTest.pl za przyrosty prędkości odpowiada modernizacja obecnych sieci oraz rozwój dostępności światłowodu. Nie mniej istotną rolę odgrywa tu również polityka ofertowa operatorów, zachęcająca do wymiany sprzętu i pakietyzacji usług, które sprzyjają zakupom wyższych opcji prędkości.

Średnie wyniki dla całego rynku światłowodowego w 2025 roku prezentują się następująco:

prędkość pobierania danych wzrosła o 8%, osiągając 298,6 Mb/s ,

, prędkość wysyłania danych wzrosła o 12% (do 128,1 Mb/s)

(do 128,1 Mb/s) opóźnienia wyniosło 10,6 ms.

W 2025 roku użytkownicy SpeedTest.pl przeprowadzili testy w sieciach FTTH na obszarze 1894 gmin (76% wszystkich gmin w Polsce). W ciągu roku przybyły 44 nowe gminy z zasięgiem tej technologii, co jest przyrostem o połowę mniejszym od zeszłorocznego (88 gminy). Na mapie pokrycia sieciami FTTH wciąż widać, że niedoinwestowane są Mazury, Podlasie i lesiste tereny województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.

