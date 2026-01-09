Kto miał najszybszy internet w 2025 roku? SpeedTest.pl podał wyniki
SpeedTest.pl obszernie podsumował rozwój internetu w Polsce w 2025 roku. Miniony rok zdominował T-Mobile, który zwyciężył w trzech kategoriach: internetu domowego, internetu mobilnego i 5G. W kategorii światłowodu FTTH liderem od 5 lat jest Orange.
Ranking szybkości internetu w Polsce za 2025 rok powstał na podstawie ponad 44 mln testów wykonanych przez 11 milionów użytkowników platformy SpeedTest.pl.
Przyspieszenie w 5G
Jak zwraca uwagę SpeedTest.pl, na wyniki rankingu mobilnego mocno wpływa dynamiczny rozwój 5G w częstotliwości 3,6 GHz. Średnie prędkości osiągane w tym paśmie wynoszą obecnie ponad 360 Mb/s. Towarzyszą temu rekordowe pomiary na poziomie ok. 1,8 Gb/s (w T-Mobile, Play i Orange) i 1,4 Gb/s w Plusie. Jednocześnie dzięki wdrożeniu pasma 3,6 GHz średnia prędkość 5G we wszystkich pasmach wzrosła w 2025 roku aż o 25% do 236 Mb/s. Słabsze są jednak prędkości wysyłania i ping. Ta pierwsza wzrosła zaledwie o 3 Mb/s (do 30 Mb/s), a opóźnienie spadło o zaledwie milisekundę (do 23 ms).
SpeedTest.pl podał też kilka ciekawych statystyk dotyczących procesu rozbudowy 5G przez operatorów. Największą liczbę gmin z testami 5G na koniec 2025 roku dało się zauważyć w T-Mobile (1762 gminy na 2479 w całym kraju) z niewielką przewagą nad Orange (1704) i Play (1648). Mniejsze pokrycie zapewniał Plus, którego testy 5G przeprowadzono w 1184 gminach. Orange powiększył zasięg 5G w największej liczbie gmin (+318), przed T-Mobile (+259) i Play (+158). Testy 5G Plusa pojawiły się po raz pierwszy w 86 nowych gminach. Plus w dalszym ciągu skupia się na rozwoju pasma 2,6 GHz – SpeedTest.pl nie odnotował postępów w zwiększaniu zasięgu 3,6 GHz.
|
internet 5G
|Operator
|Pobieranie [Mb/s]
|Wysyłanie [Mb/s]
|Ping [ms]
|Liczba testów
|T-Mobile
|303,2
|30,4
|20
|161 tys.
|Orange
|295,6
|33,2
|22
|183 tys.
|Play
|206,4
|31,4
|23
|207 tys.
|Plus
|113,1
|19,6
|27
|127 tys.
Prędkość internetu mobilnego
Według SpeedTest.pl prędkość internetu mobilnego we wszystkich standardach (3G/4G/5G) urosła aż o 30%, za co oczywiście odpowiada przyspieszenie 5G. To kolejny rok z dużym przyrostem prędkości – w stosunku do 2024 roku o 30% do 90 Mb/s. Symbolicznie zmieniła się prędkość wysyłania (+1 Mb/s, do blisko 16 Mb/s) i poprawiły się pingi (-1 ms, do 28 ms).
|
internet mobilny
|Operator
|Pobieranie [Mb/s]
|Wysyłanie [Mb/s]
|Ping [ms]
|Liczba testów
|T-Mobile
|118,4
|17,3
|23
|0,69 mln
|Orange
|102,4
|16,4
|26
|0,86 mln
|Play
|83,4
|17,1
|28
|1,10 mln
|Plus
|53,1
|11,6
|35
|0,60 mln
Rozbudowa pasma 3,6 GHz oraz uwalnianie innych częstotliwości przeznaczonych dotychczas na usługi 3G powoduje, że zwiększa się również pojemność pod obsługę ruchu LTE. Drugi rok z rzędu prędkość w tej technologii znacząco wzrosła w T-Mobile, Play i Orange do solidnych 53-64 Mb/s. Inaczej niż w kategorii 5G wiceliderem jest tu Play.
Wzrost szybkości internetu domowego
W polskich sieciach stacjonarnych nie widać rewolucyjnych zmian, jednak mimo tego, co roku możemy cieszyć się coraz lepszą jakością internetu domowego. W 2025 roku średnia prędkość internetu domowego wzrosła do 180 Mb/s (+13%). Nastąpił spory przyrost uploadu (+18%, do 71 Mb/s) i kolejny spadek średniego pingu do 18 ms, choć tym razem był on symboliczny (-1 ms).
W ocenie SpeedTest.pl za przyrosty prędkości odpowiada modernizacja obecnych sieci oraz rozwój dostępności światłowodu. Nie mniej istotną rolę odgrywa tu również polityka ofertowa operatorów, zachęcająca do wymiany sprzętu i pakietyzacji usług, które sprzyjają zakupom wyższych opcji prędkości.
|
internet domowy
|Operator
|Pobieranie [Mb/s]
|Wysyłanie [Mb/s]
|Ping [ms]
|Liczba testów
|T-Mobile Stacjonarny
|282,3
|120,5
|13
|0,97 mln
|Play Stacjonarny
|270,9
|60,7
|14
|2,95 mln
|Orange
|260,7
|95,8
|13
|4,79 mln
|Vectra
|257,2
|54,5
|15
|1,61 mln
Średnie wyniki dla całego rynku światłowodowego w 2025 roku prezentują się następująco:
- prędkość pobierania danych wzrosła o 8%, osiągając 298,6 Mb/s,
- prędkość wysyłania danych wzrosła o 12% (do 128,1 Mb/s)
- opóźnienia wyniosło 10,6 ms.
W 2025 roku użytkownicy SpeedTest.pl przeprowadzili testy w sieciach FTTH na obszarze 1894 gmin (76% wszystkich gmin w Polsce). W ciągu roku przybyły 44 nowe gminy z zasięgiem tej technologii, co jest przyrostem o połowę mniejszym od zeszłorocznego (88 gminy). Na mapie pokrycia sieciami FTTH wciąż widać, że niedoinwestowane są Mazury, Podlasie i lesiste tereny województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.
|
światłowód FTTH
|Operator
|Pobieranie [Mb/s]
|Wysyłanie [Mb/s]
|Ping [ms]
|Liczba testów
|Orange
|330,9
|118,9
|8
|3,38 mln
|Play Światłowód
|286,9
|103,8
|14
|0,94 mln
|T-Mobile Stacjonarny
|282,3
|120,5
|13
|0,97 mln
|INEA
|269,2
|263,9
|9
|0,65 mln
Pełna treść raportu na stronie SpeedTest.pl.