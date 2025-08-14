Sprzęt

FSP przedstawia bestię. To zasilacz o mocy 2500 W

Planujesz złożyć komputer do pracy wymagającej kilku najnowszych kart graficznych lub akceleratorów AI od AMD lub NVIDII? W takim razie warto rzucić okiem na ten mocarny zasilacz z Tajwanu.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 14 SIE 2025
0
FSP to tajwańska firma specjalizująca się w zasilaczach komputerowych, która obecna jest na rynku od 1993 roku. Sprzedaje ona zarówno własne PSU, jak i pełni rolę producenta OEM. A tak się składa, że prezentowany w maju na targach Computex 2025 model właśnie trafia do sprzedaży. 

Tajwańczycy dają tylko 3 lata gwarancji

FSP Cannon Pro 2500 W to w pełni modularna jednostka zgodna ze standardem ATX 3.1 i PCIe 5.1. Mamy tutaj do czynienia z pojedynczą linią +12 V (do 208,3 A) oraz japońskimi kondensatorami. Przekłada się to na sprawność ≥94% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Platinum.

Oczywiście nie zabrakło szeregu zabezpieczeń jak OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP czy NLO. Całość chłodzona jest przez wytrzymały i cichy wentylator 135-milimetrowy z łożyskiem FDB, który aż do 50% obciążenia ma generować hałas nie większy niż 25 dB(A).

Zdecydowano się tutaj na czarne przewody taśmowe. Użytkownik dostaje do dyspozycji aż cztery wtyczki 12V-2x6, pozwalając zbudować stację robocza z kilkoma kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5000.

Sugerowana cena w Polsce nie została zdradzona, ale śmiało należy zakładać pułap 2500-3000 złotych. Pewnym zawodem jest gwarancja - tylko 3 lata. Konkurencja oferuje na podobne jednostki 5 lat (SilverStone), 10 lat (Super Flower) czy nawet 12 lat (Seasonic).

Image
telepolis
PSU 80 PLUS PLatinum FSP ATX 3.1 PCIe 5.1 zasilacz do kompurera
Zródła zdjęć: FSP
Źródła tekstu: FSP, oprac. własne