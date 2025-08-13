Światłowód za darmo przez 6 miesięcy. Kod znajdziesz w aplikacji

Do końca sierpnia, w aplikacji Lidl Plus, klienci Orange znajdą do pobrania kod rabatowy na darmowy internet światłowodowy przez 6 miesięcy. Wcześniej podobna okazja dla kupujących w Lidlu obejmowała promocję na abonament, a teraz Orange wyszedł z nową propozycją.

Oferta jest dostępna dla osób, które nie korzystają jeszcze z usług Orange lub chcą przenieść do pomarańczowego operatora swój internet z innej sieci. Kto się skusi na promocję, otrzyma rabat przez 6 miesięcy za 0 zł na abonament w wybranej prędkości – do 600 Mb/s, 900 Mb/s, 1, 2 i 8 Gb/s.

Jak skorzystać z promocji? Należy zajrzeć do aplikacji Lidl Plus, do sekcji Benefit Plus, gdzie powinna być dostępna opcja promocja od Orange. Wystarczy kliknąć „Odbierz” i pobrać jednorazowy kod.