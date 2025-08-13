Wiadomości

Światłowód za darmo przez 6 miesięcy. Kod znajdziesz w aplikacji

Orange ruszył z kolejną promocją współorganizowaną wraz z Lidlem. W aplikacji tej popularnej sieci sklepów czeka kod na pomarańczowy światłowód za darmo przez 6 miesięcy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:05
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Światłowód za darmo przez 6 miesięcy. Kod znajdziesz w aplikacji

Do końca sierpnia, w aplikacji Lidl Plus, klienci Orange znajdą do pobrania kod rabatowy na darmowy internet światłowodowy przez 6 miesięcy. Wcześniej podobna okazja dla kupujących w Lidlu obejmowała promocję na abonament, a teraz Orange wyszedł z nową propozycją.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oferta jest dostępna dla osób, które nie korzystają jeszcze z usług Orange lub chcą przenieść do pomarańczowego operatora swój internet z innej sieci. Kto się skusi na promocję, otrzyma rabat przez 6 miesięcy za 0 zł na abonament w wybranej prędkości – do 600 Mb/s, 900 Mb/s, 1, 2 i 8 Gb/s. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Zasilacz do laptopa HAMA USB-C PD 5-20V/65W Czarny
Zasilacz do laptopa HAMA USB-C PD 5-20V/65W Czarny
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Laptop ASUS VivoBook S14 S3407VA-LY002W 14" IPS i5-13420H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS VivoBook S14 S3407VA-LY002W 14" IPS i5-13420H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Laptop LENOVO Yoga Slim 9 14ILL10 14" OLED Ultra 7-258V 32GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop LENOVO Yoga Slim 9 14ILL10 14" OLED Ultra 7-258V 32GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
-500.99 zł
9499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 8999 zł
Advertisement

Jak skorzystać z promocji? Należy zajrzeć do aplikacji Lidl Plus, do sekcji Benefit Plus, gdzie powinna być dostępna opcja promocja od Orange. Wystarczy kliknąć „Odbierz” i pobrać jednorazowy kod. 

Kod można wykorzystać w dowolnym salonie Orange, przekazując go sprzedawcy lub na infolinii pod numerem 801 234 567 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) - wystarczy podyktować. Kod rabatowy ważny jest do 31 sierpnia 2025 r. lub do wyczerpania się ich puli.

Image
telepolis
Lidl orange światłowod Lidl Plus Światłowód Orange
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Blog Orange Polska