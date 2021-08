T-Mobile uruchomił kolejne stacje 5G. Ma ich już prawie 2500

T-Mobile kontynuuje rozbudowę swojej sieci 5G i codziennie uruchamia stacje piątej generacji. W ostatnich dniach ich liczbę Magentowi zwiększyli o 176, zbliżając się tym samym do 2500 wszystkich stacji bazowych 5G.

Rozbudowa sieci 5G w Polsce postępuje, choć wciąż nie rozdysponowano częstotliwości radiowych, które by pozwoliły tej technologii rozwinąć skrzydła. Polskie władza mają w tym momencie chyba pilniejsze sprawy na głowie, bowiem o nowej aukcji 5G jest całkowita cisza. Telekomy muszą więc korzystać z tego, co mają. T-Mobile Polska na przykład wykorzystuje do świadczenia usług 5G zasoby radiowe z pasma 2100 MHz, dokonując łączenia 5G z LTE w celu osiągnięcia wyższych prędkości.

Magentowi pracują również nad powiększaniem zasięgu swojego 5G, uruchamiając kolejne stacje bazowe piątej generacji. Operator ma ich już 2470, a w ostatnich dniach do listy dopisano ich 176. Pojawiły się one w miejscowościach takich jak Adamów, Aleksandrów Łódzki, Giżycko, Jastarnia, Jaworzno, Krynica Morska, Lubliniec, Milanówek, Mszczonów, Pruszcz Gdański czy Tomaszów Mazowiecki. Nie zwalnia również rozbudowa infrastruktury sieciowej w dużych miastach, które dostęp do 5G T-Mobile mają już od ponad roku. W ostatnim tygodniu najwięcej stacji przybyło w Bielsko-Białej, Gliwicach, Gdańsku i Katowicach. Poniżej aktualna mapa zasięgu magentowego 5G.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile