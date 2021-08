Plush też odświeża abonamenty

Plus wprowadził nowe abonamenty także do Plusha. Możemy tam wybierać między umową bezterminową i kontraktem na 24 miesiące.

Decydując się na abonament telefoniczny w Plushu, do wyboru mamy cztery oferty taryfowe, z których jedna jest z umową na czas nieokreślony, a pozostałe wiąż się z koniecznością podpisania dwuletniego kontraktu. Jednak i przy tej bezterminowej opłaca się trwać, ponieważ po 24 miesiącach zwiększa się miesięczny pakiet danych.

Abonamenty w Plushu to nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci oraz niezużywający pakietów danych dostęp do mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp. W przypadku oferty z umową bezterminową, miesięczna opłata wynosi 25 zł i zawiera pakiet internetowy 15 GB (2,92 GB w roamingu UE). Po 24 miesiącach paczka gigabajtów zostanie powiększona do 20 GB.

Przy wyborze umowy terminowej na 24 miesiące możemy wybierać z następujących opcji:

20 GB Internetu (2,92 GB w roamingu UE) za 25 zł miesięcznie ,

, 30 GB Internetu (3,5 GB w roamingu UE) i dostęp do 5G za 30 zł miesięcznie ,

, 60 GB Internetu (5,84 GB w roamingu UE) i dostęp do 5G za 50 zł miesięcznie.

Po wykorzystaniu limitu danych prędkość połączenia zostanie ograniczona do 32 kb/s. Decydując się na dwa lub więcej abonamentów, za każdy z nich zapłacimy o 5 zł mniej. Osoby przenoszące numer do Plusha mogą liczyć na 4 miesiące za 0 zł (dotyczy umów na 24 miesiące).

Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminach:

Źródło zdjęć: Plush

Źródło tekstu: Plush