Play odświeżył usługę Play360, zwiększył limit kosztów i zakres napraw

Play360 to pakiet rozszerzonych usług dla użytkowników smartfonów, korzystających z fioletowej sieci. Dziś operator poinformował o nowej wersji Play360, która wprowadza kilka zmian.

Nowa generacja Play360 składa się z czterech filarów: naprawa telefonu, Nawigacja w Play, Legimi oraz priorytetowe połączenie z konsultantem.

W odświeżonej wersji Play360 operator zwiększył roczny limit kosztów napraw telefonów do 1200 zł (i aż do 2800 zł w wersji MAX) oraz rozszerzył zakres napraw w wersji podstawowej także o baterię i gniazdo ładowania, za to w wersji MAX także o gniazdo karty SIM i głośnik czy naprawę po zalaniu wodą lub zatopieniu.

Naprawy można dokonać bez wychodzenia z domu, a liczba napraw w ciągu roku jest nielimitowana. Od teraz klienci mogą także zmienić telefon objęty ochroną w dowolnym momencie trwania umowy bezpośrednio w aplikacji Play24.

W pakiecie Legimi do e-booków jako nowość dodane zostały także audiobooki. Biblioteka obejmuje w sumie 75 tysięcy tytułów dostępnych bez limitu. Można tam znaleźć nawet gorące nowości i największe bestsellery, a czytać i słuchać można nawet na 4 różnych urządzeniach, wśród których są smartfon, tablet czy komputer, ale i kompatybilne czytniki.

Operator zachęca też do korzystania z Nawigacji w Play, przekonując, że to dobry wybór mimo dostępności darmowych aplikacji tego typu. Po pierwsze Nawigacja w Play nie pobiera transferu z pakietu. Użytkownicy zyskują za to informacje o drogowych remontach i objazdach czy nowo otwartych odcinkach dróg. Nawigacja Play oferuje też ostrzeżenia: CB, od samych kierowców czy z dodatkowych źródeł.

Dodatkowym bonusem w Play360 jest priorytetowe połączenie z konsultantem na infolinii Play. Przy wyższym obłożeniu osoby z aktywną usługą dodzwonią się przed kolejką.

Według wyceny Play wartość tych usług osobno to 70 zł. Wybierając podstawowy pakiet Play360, klient może je otrzymać za 20 zł miesięcznie. Jest też wersja MAX za 30 zł (usługi o wartości 80 zł).

Nowością jest to, że Play360 można kupić od teraz nie tylko przy podpisaniu umowy, ale i w trakcie jej trwania – w aplikacji Play24.

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Play