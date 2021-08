W Play Now kinowe hity teraz o 50% taniej

Od 19 do 22 sierpnia hity filmowe w Wypożyczalni Play Now są nawet o połowę tańsze, a wiele z nich kosztuje nawet tylko 5 zł.

Fioletowy operator przygotował promocję w swojej Wypożyczalni Play Now. W dniach od 19 do 22 sierpnia tego roku można tam wypożyczyć największe hity filmowe do 50% taniej. Obejrzeć można takie produkcje, jak Seks to nie grzech, Włoskie wakacje, Żona na niby, Dziewczyna z tatuażem i wiele innych już za 5 zł. Z wypożyczalni Play Now mogą skorzystać również użytkownicy fioletowej oferty na kartę.

Poniżej kilka filmów, które poleca operator sieci Play.

Wirtuoz. Pojedynek zabójców

Zawodowy zabójca dostaje najbardziej skomplikowane zlecenie życia. Od swojego prywatnego mentora oraz szefa otrzymuje polecenie wytropienia i zabicia osoby, jedynie na podstawie podanego czasu i miejsca spotkania. Czy jego opanowanie i precyzja pozwoli mu skutecznie zidentyfikować ofiarę i wykonać zadanie, kiedy na drodze stanie mu piękna kobieta?

Gwiazdą filmu jest Anthony Hopkins.

Operacja Goliat

Kanadyjski dziennikarz śledczy zaczyna interesować się aresztowaniem swojego rodaka w Tajlandii, który został posądzony o przemyt narkotyków na szeroką skalę. Niespodziewanie, natyka się na trop, z którego jasno wynika, że oskarżony nigdy nie miał powiązania ze światem narkobiznesu. Niestety, w całą sprawę zamieszane są już ograny państwowe, którym nie jest na rękę ta informacja. Czy Victorowi uda uratować niesłusznie osadzonego?

W filmie występuje między innymi Stephen McHattie.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy

Poruszający dramat oparty na prawdziwych wydarzeń o życiu Tomasza Komendy, mężczyzny, który w wieku 23 lat został niesłusznie oskarżony o morderstwo. W tamtej chwili jego życie całkowicie się zmieniło. Po usłyszeniu wyroku skazującego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki, Tomasz prawie dwie dekady zmagał się z horrorem życia więziennego. Na szczęście, po 18 latach odsiadki pojawiło się nowe spojrzenie na sprawę zatrzymanego. Czy Tomaszowi uda się powrócić do normalności?

Jedną z gwiazd występujących w filmie jest Agata Kulesza.

Jedz, módl się, kochaj

Czasami wspaniały dom, dobra praca i kochający mąż to nie jest idealne odzwierciedlenie tego, co niektórzy nazywają szczęściem. Elizabeth Gilbert, młoda kobieta, aby pozbyć się uczucia bezradności i bezsensowności w życiu postanawia wykonać odważny krok ku zmianie.

Rozwód, pomimo że jest bolesnym doświadczeniem dla kobiety, pozwala Elizabeth zacząć życie na nową. Za pierwszy cel na swojej drodze obiera podróż do trzech państw, których nazwy zaczynają się na „I”: Indonezji, Italii i Indii. Jest to metaforyczna podróż w głąb samego siebie, pozwalająca przemyśleć dotychczasowe życie, aby zmienić je na lepsze. Czy Elizabeth się uda?

Dobry film dla miłośników Julii Roberts.

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Play