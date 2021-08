Play Now TV Box ma nowy interfejs: szybszy i wygodniejszy

Fioletowy operator poinformował o wprowadzeniu nowego interfejsu do swojego urządzenia TV Box. Dzieki wprowadzonym zmianom, korzystanie z usługi Play Now TV ma być szybsze i bardziej komfortowe dla użytkowników.

Aby korzystanie z TV Box i oglądanie materiałów było jeszcze bardziej komfortowe, Play wprowadza nowy interfejs dla swojego urządzenia. To efekt długich badań oraz wywiadów z użytkownikami, którzy testowali nowe rozwiązanie. Wsłuchując się w ich głos i potrzeby, operator przygotował szereg nowych funkcji i usprawnił oprogramowanie dekodera, by było jak najbardziej wygodne, estetyczne oraz szybkie w obsłudze.

Nowa strona główna

Ekran startowy po zmianach stał się multimedialnym centrum łączącym świat tradycyjnej telewizji z aplikacjami serwisów VOD. Dzięki temu użytkownicy mogą przeglądać najciekawsze programy i materiały z różnych platform w jednym miejscu, co pozytywnie wpływa na ich doświadczenie i łatwość znalezienia interesującego filmu, serialu czy transmisji sportowej. Na głównym ekranie pojawią się treści z aplikacji domyślnie dostępnych na TV BOX (np. Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video) oraz dodanych przez użytkownika ze sklepu Google Play.

Wznów oglądanie po ponownym włączeniu telewizji

Dzięki nowemu oprogramowaniu dekoder TV Box zapamiętuje ostatnio oglądany kanał telewizyjny lub wybraną aplikację i automatycznie odtwarza je po ponownym włączeniu urządzenia. To wygodne rozwiązanie pozwalające użytkownikom na szybki powrót do ulubionych treści.

Szybkie wyszukiwanie programów

Rozbudowany przewodnik po programach (EPG) dostępny zarówno bezpośrednio z przycisku na pilocie, jak i z poziomu odtwarzacza to wygodny sposób na wyszukanie interesujących treści z ramówek telewizyjnych. Poza tytułem programu czy godzinami transmisji nowa rozpiska zawiera także rozbudowane informacje o materiałach dostępnych w Play Now TV.

Nowy odtwarzacz

Pełnoekranowy widok bez zbędnych elementów, które mogłyby zasłaniać wyświetlane treści to najlepsza opcja dla widzów pozwalająca zanurzyć się w oglądany materiał. Nowy układ odtwarzacza wraz z zaawansowaną, trójpoziomową nawigacją wspomaga łatwe i szybkie przewinięcie wideo w zależności od potrzeb, podgląd osi czasu, zmianę programu, wybór sezonu i odcinka serialu, czy wybór poszczególnych opcji odtwarzania. A jeśli widok odtwarzacza nie jest w danym momencie potrzebny można go w łatwy sposób ukryć za pomocą jednego przycisku na pilocie.

Multimedialne funkcje znane z Play Now TV

Nowy interfejs nie oznacza jednak porzucenia dotychczas dostępnych funkcji. Na użytkowników dekodera TV Box czeka możliwość nagrywania materiałów, dostęp do programów nawet do 7 dni wstecz, opcja ustawiania przypomnień o ulubionej pozycji, możliwość konfiguracji i oglądania kanałów DVBT/DVBC, oraz wyszukiwania głosowego. Warto także pamiętać o Wypożyczalni, czyli sekcji pozwalającej obejrzeć wybrane filmy w niskiej cenie.

Nowa wersja dla wszystkich użytkowników TV Box

Początkowo z odświeżonego interfejsu będą mogli skorzystać nowi klienci. Aktualizacja dla dotychczasowych użytkowników będzie udostępniana stopniowo. Operator prognozuje, że do końca roku wszyscy klienci Play Now TV będą mogli cieszyć się dekoderem Play Now TV Box z odświeżonym, szybkim i wygodnym interfejsem.

