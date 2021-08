Polsat Box wprowadza nowy dekoder 4K

Od września Cyfrowy Polsat zmieni się w Polsat Box, a do jego oferty wejdzie nowy dekoder 4K z pilotem Bluetooth, funkcją DUO (możliwość korzystania z telewizji satelitarnej i internetowej IPTV) oraz podłączeniem do Internetu (także przez Wi-Fi).

Dekoder Polsat Box 4K to nowoczesny sprzęt zapewniający dostęp do rozrywki oraz możliwość oglądania wybranych kanałów i treści w jakości 4K.

Nasz nowy dekoder 4K to elegancki, niezwykle nowoczesny i wyposażony w wiele fantastycznych funkcji sprzęt, który zapewni naszym klientom wiele niesamowitych możliwości i nowych doznań. Treści w jakości 4K, funkcja DUO, pilot Bluetooth, łączność Wi-Fi, aplikacja Polsat Box Go to jeszcze większa swoboda w dostępie do rozrywki w najwyższej jakości i wolność wyboru tego, co, kiedy, gdzie i jak chce się oglądać – zgodnie z naszym nowym hasłem „Ty rządzisz. Wybierz swoje wszystko”.