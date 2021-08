The Witcher: Blood Origin - Netflix ujawnił obsadę serialu

Netflix ujawnił obsadę kolejnego serialu z uniwersum Wiedźmina, czyli The Witcher: Blood Origin. Opowie on o wydarzeniach na długo przed narodzinami Geralta.

Widzom na całym świecie spodobał się pierwszy sezon serialowego Wiedźmina, więc Netflix postanowił maksymalnie wykorzystać uniwersum stworzone przez Andrzeja Sapkowskiego. Nie tylko powstają kolejne sezony przygód Geralta, Ciri i Yennefer (premiera 17 grudnia), ale wkrótce (23 sierpnia) zadebiutuje też film animowany Wiedźmin: Zmora Wilka (o młodym Vesemirze). Oprócz tego serwis streamingowy zapowiedział też serial The Witcher: Blood Origin. Właśnie poznaliśmy jego główną obsadę.

Na razie nie wiemy, kiedy dokładnie zadebiutuje serial The Witcher: Blood Origin, ale prawdopodobnie powinniśmy się go spodziewać dopiero w 2022 roku. Poznamy w nim historię na wiele lat przed narodzinami Geralta. Serial przedstawi nam wydarzenia sprzed 1200 lat, kiedy to doszło do koniunkcji sfer, która połączyła światy ludzi, elfów i potworów, a także wprowadziła do świata magię. Jednym z bohaterów historii ma być pierwszy Wiedźmin.

Powitajmy nowych członków obsady serialu The Witcher: Blood Origin ⚔️ pic.twitter.com/zE58jTvWO5 — Netflix Polska (@NetflixPL) August 16, 2021

Pełna obsada serialu The Witcher: Blood Origin prezentuje się następująco:

Jacob Collins Levy jako Eredin

Mirren Mack jako Merwyn

Lenny Henry jako Balor

Lizzie Annis jako Zacare

Huw Novelli jako Callan

Francesca Millis jako Meldof

Amy Murray jako Fenrik

Nathaniel Curtis jako Brian

Zack Wyatt jako Syndril

Dylan Moran jako Uthrok One-Nut

Nie sposób nie zauważyć, że na liście znajduje się Eredin, czyli antybohater znany miłośnikom gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. To elf, który poszukiwał Ciri, aby zdobyć jej moc. Serial zostanie wyreżyserowany przez Sarah O'Gorman (1, 4 i 6 odcinek) oraz Vicky Jewson (2, 3 i 5 odcinek). Wśród aktorów nie ma Jasona Momoa, na temat którego krążyły plotki w kontekście potencjalnej roli w The Witcher: Blood Origin.

Zobacz: Wiedźmin: Zmora Wilka - Netflix pokazał oficjalny trailer

Zobacz: Wielka fanka Wiedźmina właśnie zdobyła złoto na Igrzyskach Tokio 2020

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: Netflix