Wielka fanka Wiedźmina właśnie zdobyła złoto na Igrzyskach Tokio 2020

Vitalina Batsarashkina to wielka fanka Wiedźmina, czego dowód wielokrotnie już dawała. Młoda Rosjanka właśnie zdobyła złoty medal na Igrzyskach w Tokio 2020.

Vitalina Batsarashkina (lub w spolszczonej wersji Witalina Bacaraszkina) zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020. Młoda Rosjanka okazała się najlepsza w strzelectwie, a konkretnie w konkurencji pistoletu pneumatycznego kobiet na dystansie 10 metrów. Czemu o tym piszę? Ponieważ Batsarashkina jest wielką fanką Wiedźmina, czego dowód kilkukrotnie już nam dawała.

Już 5 lat temu, na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, 19-letnia wtedy Rosjanka pokazała, jak wielką jest fanką świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. W trakcie występów w Brazylii miała nie tylko przesłonę na oko z grafiką przedstawiającą wiedźmiński medalion, ale też sam medalion, zwisający z jej pasa. Już wtedy gadżety przyniosły jej szczęście, bo na poprzednich Igrzyskach Vitalina Batsarashkina zdobyła srebrny medal.

Tym razem Rosjanka okazała się najlepsza na świecie i sięgnęła po złoty medal. Co ciekawe, tym razem również miała na sobie biżuterię związaną z wiedźmińskim światem. Medalion z głową wilka tym razem nie zwisał z jej pasa, a miała go zawieszonego w sposób bardziej tradycyjny, na szyi. Najwyraźniej wzrok i celność ma na poziomie porównywalnym do samego Geralta i nie potrzebuje do tego eliksiru Kota, który Wiedźminom pozwala widzieć w ciemnościach.

Źródło zdjęć: CD Projekt RED

Źródło tekstu: Kotaku, Reddit