Play pokazuje, jak skorzystać z nawet 200 GB za darmo w Red Bull Mobile

Play chce zainspirować użytkowników oferty Red Bull Mobile do kreatywnego i aktywnego spędzenia czasu w ramach #200GBChallenge. Ambasadorzy marki, czyli rowerowi bracia Godziek pokazują, jak najlepiej wykorzystać nawet 200 GB za darmo.

Fioletowy operator przygotował dla klientów oferty Red Bull Mobile dwie promocje, dzięki którym mogą oni w pełni poczuć swobodę korzystania ze smartfonu na wakacjach. Pierwsze 100 GB przeznaczone na media społecznościowe mogą aktywować wszyscy klienci ofert Red Bull MOBILE SieMa na Kartę, Red Bull MOBILE SieMa na Kartę PL i Red Bull MOBILE Energy na Kartę. Wystarczy zalogować się w aplikacji Play24 i z jej poziomu włączyć wakacyjny pakiet. Obejmuje on takie aplikacje, jak:

YouTube,

Instagram,

Facebook,

Messenger,

TikTok,

Twitch,

Viber,

Pinterest.

Dodatkowa paczka danych ważna jest od momentu aktywacji do końca września 2021 roku.

Drugi pakiet 100 GB czeka na wszystkich, którzy zdecydują się na aktywację nowego startera lub przeniesienie numeru do ofert Red Bull MOBILE SieMa na Kartę lub Red Bull MOBILE SieMa na Kartę PL. Po zarejestrowaniu karty wystarczy aktywować pakiet w Play24, co pozwoli na swobodną transmisję danych przez 30 dni od daty uruchomienia.

Promocjom towarzyszy specjalna kampania z braćmi Godziek. W jej ramach cyklicznie losują wyzwanie, któremu następnie starają się sprostać. Zadania nie ograniczają się jedynie do sportowych umiejętności, ale i poruszają ich artystyczną duszę. Do tej pory mieli popisać się backflipem, namalować portret, wykonać trick na dachu i jak najdłużej utrzymać balans na rowerze. To spektakularne widowisko prosto od najlepszych w swojej klasie zawodników. Dotychczasowe oraz przyszłe wyzwania można oglądać na fanpage’u Red Bull MOBILE na Facebooku oraz profilu Red Bull MOBILE na Instagramie.

Więcej informacji zarówno o promocji, jak i kampanii można znaleźć na stronie www.redbullmobile.pl/200gb/.

