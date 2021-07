Play już nie traci klientów. Wyniki Iliad za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2021 r.

Operator sieci Play i grupa Iliad ujawniły wstępne wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2021 r. Fioletowi chwalą się wzrostem, dobrymi wynikami finansowymi, operatorowi udało się też odwrócić niekorzystny trend utraty klientów. Teraz Play ich zyskuje.

Jak wynika ze wstępnego raportu grupy Iliad, Play na koniec drugiego kwartału miał 15,464 mln zarejestrowanych klientów usług mobilnych, z tego jednak 12,310 mln aktywnych klientów. W porównaniu do pierwszego kwartału, w obydwu przypadkach oznacza to wzrosty – w tym o 145 tysięcy w przypadku aktywnych usług mobilnych. Liczba aktywnych klientów abonamentowych wynosi 8,428 mln (+36 tys.), a pre-paidowych – 3,882 mln – tu nastąpił największy wzrost w ciągu trzech miesięcy, bo oznacza dodatkowych 108 tys. użytkowników.

Te rezultaty oznaczają, że Playowi udało się zatrzymać odpływ klientów, raportowany w wynikach za pierwszy kwartał. Wtedy Play stracił netto 28 tys. klientów usług mobilnych pre-paid.

Na stabilnym, dodatnim poziomie kształtuje się baza klientów usług domowych Play. Ich łączna liczba wynosi 198 tysięcy, czyli o 36 tysięcy więcej niż trzy miesiące temu. Z Play Now z TV BOX korzysta 176 tysięcy (+27 tys.), a z internetu stacjonarnego 22 tysiące (+9 tys.).

Łączna liczba aktywnych klientów wszystkich usług w Play – mobilnych i stacjonarnych – wynosi 12,505 mln, o 181 tysięcy więcej q/q. Średni przychód na użytkownika (ARPU) usług mobilnych wynosi 27,6 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 27,1 zł z pierwszego kwartału i wzrost o 4% rok do roku.

Wyniki finansowe Play

Wstępne wyniki finansowe są korzystne dla operatora, a Play po raz kolejny odnotował wzrost przychodów. W całym pierwszym półroczu przychód Play wyniósł 3,64 mld zł, czyli był o 3,9% większy niż w analogicznym okresie rok temu. W drugim kwartale operator zanotował wzrost o 4,2% r/r, do 1,828 mln. Iliad tłumaczy, że wzrosty wynikają z przyjętej strategii skupienia się na jakości i wartości usług, a przede wszystkim rozbudowie usług konwergentnych i zwiększające się zainteresowanie usługami TV Box oraz internetem stacjonarnym. W nich operator pokłada też nadzieje na przyszłość.

W Play wzrosła również liczba sprzedanych urządzeń: o 3,2% w pierwszym półroczu i o 2,6% w drugim kwartale.

Skorygowana EBITDAaL (zysk operacyjny EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) wzrosła w pierwszej połowie roku o +47% r/r i wynosi 1,692 mln. Jest to przede wszystkim efekt dochodu osiągniętego dzięki sprzedaży 517 stacji bazowych na rzecz On Tower Poland, spółki z większościowym udziałem Cellnex Poland. Jak jednak tłumaczy operator, nie jest to jedyna przyczyna wzrostu zysku EBITDAaL i nawet bez uwzględnienia dochodu ze sprzedaży infrastruktury Play odnotowuje dwucyfrowy wzrost.

W całym pierwszym półroczu Play uruchomił 295 nowych stacji, a na koniec czerwca miał ich 9095. Operator podkreśla też, że zwiększył swoją zdolność inwestycyjną dzięki zawartej pod koniec marca umowie z Cellnex Telecom. Ta umowa pozwoliła Playowi osiągnąć nowy cykl wzrostów, a także przyspieszyła rozbudowę sieci mobilnej, w tym sieci 5G, oraz rozbudowę usług stacjonarnych.

W komunikacie prasowym Grupa Iliad podała, że zamierza wykupić akcjonariuszy mniejszościowych i wycofać akcje Iliad z obrotu giełdowego. Po wezwaniu publicznym, w razie potrzeby, zostanie wprowadzony mechanizm przymusowego wykupu akcji. To przedsięwzięcie ma zapewnić Grupie Iliad strategiczną niezależność i możliwość realizacji planów rozwojowych Iliad i Play. Umożliwi również autonomię decyzyjną w perspektywie długoterminowych inwestycji i planów rozwojowych w Polsce. Z tym wiąże się wstępna oferta nabycia 100% kapitału zakładowego UPC Polska do Liberty Global.

