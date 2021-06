Play bez roamingu krajowego? Nie tak szybko, P4 przedłuża umowę z Orange Polska

Play miał całkowicie odejść od roamingu krajowego do końca 2021 roku. Ten plan się chyba jednak nie uda. Wczoraj Orange i P4 podpisały umowę na przedłużenie roamingu krajowego. Współpraca będzie kontynuowana w obecnej formule „take-or-pay” i potrwa do 2025 roku.

Orange Polska wydał dziś komunikat, w którym poinformował o zawarciu nowej umowy z P4, operatorem sieci Play. Obecnie obowiązująca umowa wygasa w czerwcu 2021 r., dlatego też wczoraj operatorzy podpisali jej przedłużenie. Jak informuje Orange, współpraca będzie kontynuowana w obecnej formule „take-or-pay”, która gwarantuje dodatkowy minimalny przychód dla Pomarańczowych w wysokości 300 mln zł łącznie w latach 2021 – 2025.

Umowa dotyczy stosunkowo ograniczonego ruchu w porównaniu do ruchu generowanego przez klientów własnych Orange Polska i ma wbudowane mechanizmy kontroli w celu „zapewnienia odpowiedniej jakości usług”.

Negocjacje w sprawie zawarcia nowej umowy trwały od maja, ale była to informacja poufna, a operatorzy nie ujawniali jej ze względu na własne interesy. Niewykluczone, że podobne rozmowy prowadzone są też lub wkrótce będą z T-Mobile.

Kiedy Play odejdzie od roamingu krajowego?

Play od kilku lat zapowiadał stopniową rezygnację od roamingu krajowego. Wraz z końcem 2019 roku zaczął odchodzić od roamingu w sieci Plus, korzystał za to z T-Mobile i Orange, ale deklarował, że całkowita przejście na własną infrastrukturę nastąpi do końca 2021 roku. W kilku miastach już się to udało. Umowa z Orange obowiązywała do czerwca, ta z T-Mobile – wciąż jest ważna do końca roku. Play deklarował, że wraz z jej wygaśnięciem osiągnie liczbę 9500 własnych nadajników. Jest do tego na dobrej drodze, ale najwyraźniej to wciąż nie wystarcza.

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Orange Polska