Heyah 01 daje 50 GB internetu za 19,99 zł

Pakiet internetowy 50 GB na 30 dni w cenie 19,99 zł – to nowa oferta w Heyah 01. Operator przygotował ją z myślą o lecie i wakacjach. Kto może z niej skorzystać i w jaki sposób?

Lato to czas wyjazdów, urlopów, festiwali, spotkań ze znajomymi... Z myślą o tym T-Mobile przygotował nową propozycję w Heyah 01, dzięki której dłużej możemy pozostać mobilnie on-line. Jest to oferta subskrypcyjna dla wielbicieli internetu, w której nie trzeba podpisywać długiej umowy i martwić się o płatności. W Heyah 01 operator przygotował giga paczkę 50 GB na 30 dni za 19,99 zł.

Jak skorzystać z 50 GB w Heyah 01?

Zgodnie z założeniami Heyah 01, nowa propozycja to oferta subskrypcyjna, która odnawia się cyklicznie, a opłata za nią pobierana jest automatycznie z konta po podpięciu karty płatniczej. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o płatnościach w określonych na fakturze terminach. W ogłoszonej dziś ofercie dla internautów użytkownicy otrzymują 50 GB na 30 dni do wykorzystania w Polsce i w strefie roamingowej 1A, gdzie do dyspozycji otrzymujemy 2,39 GB. Całość kosztuje tylko 19,99 zł. Automatyczna płatność obydwa się co 30 dni i w każdej chwili można z niej zrezygnować.

Osoby, które szczególnie dużo czasu spędzają w sieci, mają możliwość dokupienia pakietu 5 GB na 30 dni za 10 zł. Jest to wyłącznie oferta internetowa. Oprócz tego można dokupić ofertę głosową, w której użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 20 GB za 19,99 zł miesięcznie.

Oferta z 50 GB w Heyah 01 jest dostępna wyłącznie online na stronie sklep.heyah.pl. Żeby ją zamówić, wystarczy zalogować się na stronie Heyah 01 lub zarejestrować, podając od razu dane karty płatniczej. Kolejnym krokiem jest ustalenie nowego numeru przypisanego do internetu i wyboru metody dostawy. Subskrypcja i automatyczne pobranie opłaty nastąpi po odebraniu przesyłki.

