W T-Mobile dostaniesz Xiaomi Mi 11 Lite 5G ze smartwatchem w supercenie

Wakacje sprzyjają aktywności fizycznej, a dodatkową motywacją może tu być odpowiednie urządzenia, na przykład mierzące tętno podczas biegu. W ramach akcji Lato fitness w T-Mobile można kupić smartfon Xiaomi Mi 11 Lite 5G w zestawie z zegarkiem Mi Watch Lite oraz rabatem w wysokości 150 zł.

Jak nowy telefon, to najlepiej z 5G, dlatego w letniej ofercie T-Mobile znalazł się właśnie Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Urządzenie wyposażone jest w 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED, chroniony przez szkło Gorilla Glass 6, co jest szczególnie ważne podczas letnich aktywności. Sprawne działanie telefonu zapewnia wydajny układ Qualcomm Snapdragon 780G. Na pokładzie wraz z nim mamy 6 lub 8 GB pamięci RAM (zależnie od wersji) i 128 GB pamięci masowej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Dzięki baterii o pojemności 4250 mAh będzie można realizować dłuższe treningi, natomiast samo naładowanie akumulatora od 0 do 100% zajmuje około godziny.

Znajdujący się w zestawie inteligentny zegarek Xiaomi Mi Watch Lite powinien przypaść do gustu tym, którzy lubią minimalistyczne gadżety. Urządzenie zgrabnie prezentuje się na ręce, a 1,4-calowy dotykowy ekran pozwala swobodnie obsługiwać opaskę i sprawdzać jakość treningów.

Bądź fit w to lato!

Cena zestawu Xiaomi (smartfon + smartwatch) w promocji wynosi 1999 zł, a 150-złotowa obniżka obowiązuje do 17 sierpnia tego roku włącznie lub do wyczerpania zapasów. Można z niej skorzystać w ofercie dla klientów indywidualnych we wszystkich kanałach sprzedaży T-Mobile, tj. zarówno w salonach, jak i sklepie online.

Ponadto z ofertą GIGAlato z 200 GB można otrzymać kolejne 200 zł zniżki na urządzenia. Wówczas koszt letniego pakietu wyniesie 1799 zł.

