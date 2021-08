Nawigacja T-Mobile za darmo przez 60 dni

W kolejnej odsłonie akcji "Happy Friday" sieci T-Mobile otrzymać można za darmo nawigację satelitarną Nawigacja T-Mobile. Prezent obowiązuje przez aż 60 dni - w sam raz na wakacyjne wojaże.

Kolejne Happy Fridays w T-Mobile - tym razem darmowa nawigacja satelitarna

Nawigacja T-Mobile bazuje na aplikacji nawigacyjnej NaviExpert. W ramach prezentu od T-Mobile otrzymujecie pakiet Nawigacja T-Mobie - Mapy Polski za darmo przez 60 dni. Regularna cena usługi to 12 zł na 30 dni, z 7-dniowym okresem próbnym. Darmową nawigację uruchomić można jedynie w dniach od 6 do 8 sierpnia.

Nawigacja T-Mobile za darmo - jak włączyć

Aby aktywować 60-dniowy dostęp do usługi „Nawigacja T-Mobile – Mapy Polski”, należy zalogować się w dniach od 6 do 8 sierpnia do aplikacji „Mój T-Mobile” i odebrać tam pakiet promocyjny. Użytkownicy taryfy GO! mogą aktywować bonus wysyłając SMS o treści „NAWIGACJAHF” na bezpłatny numer 8017.

Jeśli użytkownik nie będzie zainteresowany dalszym korzystaniem z usługi, może z niej zrezygnować wysyłając bezpłatną wiadomość SMS na numer 8017 o treści NAWIGACJA ANULUJ – dla abonentów lub NAWIGACJA7 ANULUJ – dla użytkowników MIX i na kartę.

W przypadku, jeśli dezaktywacja nie zostanie wykonana przed zakończeniem okresu promocyjnego, wówczas klienci abonamentowi za 30-dniowy dostęp do usługi zapłacą 12 zł, natomiast klienci na kartę i MIX – 3 zł za 7 dni. Akcja skierowana jest do klientów abonamentowych T-Mobile, a także osób posiadających ofertę MIX lub na kartę, którzy nie mają włączonej usługi „Nawigacja T-Mobile – Mapy Polski”.

