Netia wprowadza hybrydowy Internet 2w1

Netia rozszerza swoją ofertę, w ramach której stacjonarny dostęp do Internetu w technologii xDSL można przyspieszyć za pomocą dostępu bezprzewodowego LTE.

Oferta „Hybrydowy internet 2w1” łączy w jedno dwie usługi, zwykły stacjonarny dostęp do Internetu na miedzianych łączach Netii oraz Internet Mobilny LTE z zestawem ODU-IDU 300. To router wewnętrzny wraz z anteną zewnętrzną, który znacząco poprawia parametry usług, umożliwiając transfer z prędkością do 300 Mb/s. Urządzenie IDU (czyli router Wi-Fi) dzieli ruch, żonglując poszczególnymi sesjami internetowymi. W praktyce oznacza to, że do dyspozycji użytkownika jest połączona siła dwóch łączy internetowych, co zazwyczaj skutkuje wyższą szybkością i większym komfortem korzystania z sieci.

Netia intensywnie inwestuje w modernizację sieci do szybkości światłowodowej 1 Gb/s. Dla domów jednorodzinnych i mieszkań będących poza zasięgiem światłowodu przygotowaliśmy nowatorskie rozwiązanie zwiększające prędkość Internetu. Jest to kolejny krok umożliwiający naszym klientom maksymalizację prędkości usług dostępowych na bazie już istniejącej infrastruktury stacjonarnej i sieci komórkowej. Jestem przekonany, że tak atrakcyjnie wyceniona, sprytna usługa znacząco poprawi komfort korzystania z Internetu wielu użytkownikom.

– powiedział Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C w Netii

„Dopalacz” ODU-IDU 300 zapewnia miesięcznie 100 GB transferu danych w dzień oraz dodatkowo 200 GB w nocy (w godzinach 1:00-8.00).

W nowej sprzedaży koszt hybrydowego Internetu 2w1 zaczyna się od 65 zł miesięcznie (stacjonarny Internet Max 20/50 /100 Mb/s za 40 zł miesięcznie plus 25 zł miesięcznie za Internet LTE). Przy umowie na 24 miesiące pierwszy miesiąc na start klienci otrzymują gratis. Na łączach, które zapewniają transfer powyżej 10 Mb/s, można kupić pakiety z usługą TV (np. zestaw Internet z telewizyjnym pakietem S za 40 zł miesięcznie).

Obecnym klientom Netia proponuje przedłużenie na 24 miesiące umowy na usługi stacjonarne na obecnych warunkach (z darmowym przyspieszeniem łącza do wartości maksymalnych) wraz z dokupieniem usługi LTE z zestawem ODU-IDU za dodatkowe 25 zł miesięcznie do obecnego abonamentu.

