Do Netii wchodzi sześć kanałów tematycznych Canal+

Od sierpnia oferta telewizyjna Netii zostanie poszerzona o sześć kanałów tematycznych produkcji Canal+. Po tych zmianach najbogatszy pakiet TV w ofercie Netii będzie zawierał 189 kanałów, większość w HD, natomiast pełna oferta, wraz z kanałami premium, to ponad 230 pozycji.

Pierwszego sierpnia najbogatszy wariant aktualnej oferty telewizyjnej Netii (trzy pakiety bazowe - SML, z odpowiednio 77, 99 i 189 kanałami TV oraz oferta kanałów premium) zostanie wzbogacony o 6 kanałów tematycznych produkcji Canal+:

Ale Kino+ HD (pozycja 142 EPG),

(pozycja 142 EPG), Canal+ Domo HD (pozycja 87),

(pozycja 87), Canal+ Kuchnia HD (pozycja 88),

(pozycja 88), Minimini+ HD (pozycja 99),

(pozycja 99), Planete+ HD (pozycja 47),

(pozycja 47), Teletoon+ HD (pozycja 116).

Kanały Minimini+ HD oraz Teletoon+ HD poszerzą też specjalny pakiet „Dla dzieci", który mogą dokupić za 10 zł miesięcznie użytkownicy pakietów telewizyjnych S oraz M.

Zobacz: Canal+ kończy z usługą nc+ GO



W efekcie sierpniowych zmian abonenci pakietu L w usłudze telewizyjnej Netii będą mogli korzystać z 189 kanałów w tym 122 w HD, a pakiet „Dla dzieci" będzie liczył aż 13 kanałów.



Oferta dodatkowych treści premium w Netii składa się z pakietów (koszt miesięczny): Eleven Sports (4 kanały) w cenie 10 zł, Polsat Sport Premium (2 kanały plus 4 serwisy PPV) za 20 zł, HBO HD (3 kanały) i HBO GO za 20 zł, Filmbox (5 kanałów) za 10 zł, Canal+ Prestige (8 kanałów) w cenie 50 zł oraz pakietu aż 6 kanałów z treściami dla dorosłych za 10 zł.

Źródło zdjęć: Netia

Źródło tekstu: Netia