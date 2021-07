Netia daje w promocji 3 miesiące gratis

Pakiety dostępu do internetu z usługami TV w cenach od 60 zł miesięcznie przez 3 miesiące na start gratis – oto nowa promocja Netii. Operator przewidział także korzyści dla przenoszących numer telefonu komórkowego.

Nową promocją Netii – w której klienci będą zwolnieni z opłat abonamentowych przez 3 miesięce – objęte są pakiety dostępu do internetu z usługami telewizyjnymi, których cena od 4. miesiąca wynosi co najmniej 60 zł. Za tę cenę można np. otrzymać dostępu do internetu do 300 Mb/s z pakietem TV M (99 kanałów) lub internet do 600 Mb/s z pakietem TV S (77 kanałów).

Z kolei pakiet dostępu do internetu do 300 Mb/s z najbogatszą wersją usługi TV (L ze 183 kanałami ) kosztuje od czwartego miesiąca 90 zł miesięcznie. Zestawy z jeszcze szybszym internetem kosztują odpowiednio 100 zł (do 600 Mb/s) i 110 zł miesięcznie (do 1 Gb/s).

Promocja obejmuje też usługi mobilne z 5G

Abonenci Netii mogą też kupić usługi mobilne od 20 zł miesięcznie, a przenosząc numer z innej sieci, dodatkowo skorzystają z 3 miesięcy na start gratis.

Promocja obejmuje tyle kart SIM, ile klient potrzebuje dla swojej rodziny, dobierając taryfę w zależności od potrzeb, włącznie z taryfami z dostępem do najszybszej w Polsce sieci 5G. Przykładowo taryfa 5G o nazwie „Super” za 35 zł miesięcznie zawiera nielimitowane połączenia głosowe, SMS-y i MMS-y w Polsce i UE oraz pakiet 30 GB danych w kraju i 4,5 GB w UE. Dostęp do technologii 5G zapewnia również najbogatsza taryfa o nazwie „VIP ” (nielimitowane połączenia i 72 GB danych w Polsce i 7 GB w UE) za 50 zł miesięcznie.

W taryfach 5G klienci otrzymują dodatkowo dostęp do serwisu muzycznego TIDAL gratis.

Premium TV – tu też jest bonus

Klienci, którzy wybiorą zestaw z pakietem telewizyjnym M, otrzymają dodatkowo bezpłatnie na 24 miesiące dostęp do trzech kanałów dziecięcych i młodzieżowych NICK, a za 10 zł miesięcznie mogą dokupić paczkę 12 kolejnych kanałów dla dzieci (wszystkie wchodzą w skład pakietu L). Abonenci pakietów M i L otrzymają też na okres 24 miesięcy bezpłatny dostęp do dwóch kanałów Cinemax.

Pełna oferta treści premium w Netii – do której w pierwszym miesiącu mają dostęp bez dodatkowych opłat wszyscy klienci – składa się z pakietów (koszt miesięczny): Eleven Sports (4 kanały) w cenie 10 zł, Polsat Sport Premium (2 kanały plus 4 serwisy PPV) za 20 zł, HBO HD (3 kanały) i HBO GO za 20 zł, Filmbox (5 kanałów) za 10 zł, Canal+ Prestige (8 kanałów) w cenie 50 zł oraz pakietu aż 6 kanałów z treściami dla dorosłych za 10 zł.

Drugi (i kolejne) dekodery Netia EvoBox z ofertą TV analogiczną jak na pierwszym urządzeniu (multiroom), dostępne są za 10 zł miesięcznie.

Źródło zdjęć: Netia

Źródło tekstu: Netia