Netia wprowadza dostęp do 5G. Od 35 zł miesięcznie

Do grona operatorów, którzy zapewniają dostęp do sieci 5G, dołączyła Netia. Abonamenty komórkowe oraz usługi mobilnego dostępu do internetu 5G oferowane są w Netii w infrastrukturze Polkomtela. Klienci korzystający również z innych usług operatora, dostęp do 5G zyskują w abonamentach od 35 zł miesięcznie.

Netia rozpoczęła sprzedaż nowych ofert mobilnych z dostępem do sieci 5G. Największą nowością w ofercie Netia Mobile jest taryfa o nazwie „Super”, która zawiera nielimitowane połączenia głosowe, SMS-y i MMS-y w Polsce i UE oraz pakiet 30 GB danych w kraju i 4,5 GB w UE (RLAH). Cena taryfy „Super” dla klientów, który korzystają też z innych usług Netii, wynosi 35 zł miesięcznie. Jest to cena z rabatami za zgody marketingowe i e-fakturę. Standardowa cena dla pozostałych klientów wynosi 60 zł (ze zgodami).

Zobacz: T-Mobile na wiosnę to nowe taryfy 5G, urządzenia w elastycznych ratach i podwojone gigabajty

O dostęp do 5G rozbudowana została również najbogatsza taryfa o nazwie „VIP” (nielimitowane połączenia i aż 72 GB danych w Polsce i 6 GB w UE). Taryfa „VIP” dla użytkowników innych usług Netii kosztuje 50 zł miesięcznie. Dla pozostałych oznacza to wydatek 75 zł ze zgodami.

W taryfach „Super” i „VIP” – oprócz możliwości korzystania z sieci 5G - klienci otrzymają dostęp do serwisu muzycznego TIDAL gratis.

Zobacz: Orange: nowe oferty z 5G i HBO, nawet 25 GB bonusu co miesiąc w aplikacji

Paczka 1000 GB i router 5G

O dostęp do sieci w technologii 5G wzbogacone zostały też dwie taryfy mobilnego dostępu do internetu Grupy Netia z dużymi pakietami danych (500 GB oraz 1000 GB). Są to taryfy skierowane do użytkowników, którzy pozostają poza zasięgiem przewodowych sieci dostępowych, a potrzebują szybkiego internetu.

Klienci mają do wyboru abonamenty bez urządzeń (w cenach odpowiednio 100 zł i 200 zł miesięcznie) lub w zestawie z routerem Huawei 5G Pro2 (odpowiednio 130 zł i 230 zł miesięcznie).

Klienci, którzy przeniosą numer z innej sieci komórkowej, otrzymają 3 miesiące każdego z abonamentów gratis.

Zobacz: Premium Mobile i a2mobile: nowe pakiety 5G, nawet 100 GB bez limitu prędkości

Zobacz: Play i Samsung przeprowadzą testy 4G i 5G. Koniec Huawei u fioletowych?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Netia