Premium Mobile i a2mobile: nowe pakiety 5G, nawet 100 GB bez limitu prędkości

Premium Mobile wprowadza nowe oferty, zarówno w swojej głównej usłudze, jak i w a2mobile. Użytkownicy otrzymują nowe taryfy głosowe i internet mobilny, w tym plany i pakiety 5G.

Premium Mobile poszerzył swoją ofertę abonamentową o nowe taryfy głosowe oraz internetowe, a wszystko to również w technologii 5G i w przystępnych cenach. Klienci tego MVNO mają od teraz do dyspozycji dwie nowe taryfy głosowe Freedom4 i Freedom5, w których otrzymują połączenia głosowe do wszystkich sieci komórkowych i na stacjonarne, SMS-y, MMS-y w Polsce bez limitu oraz duże paczki danych, 50 GB w taryfie Freedom4 oraz 100 GB w taryfie Freedom5.

Operator wprowadził do oferty również dodatkowe paczki internetu które zwiększają posiadaną liczbę GB w ramach abonamentu i są ważne do końca cyklu rozliczeniowego. Dotychczasowy pakiet 3 GB został zwiększony do 5 GB w tej samej cenie 6 zł, a ponadto pojawiły się nowe paczki 10 GB za 10 zł oraz 20 GB za 18 zł.

Nowe pakiety FreedomNET

Oferta internetu mobilnego powiększyła się o pakiet FreedomNET 75, czyli 75 GB za 44,90 zł, FreedomNet 100+200, czyli 100 GB w dzień i do 200 GB w nocy również w technologii 5G w cenie 49,90 zł oraz całkowitą nowość Pakiet FreedomNET 200+200 czyli aż 200 GB w dzień i nawet 200 GB w nocy. Taka paczka internetu mobilnego, według operatora, spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów sieci.

Wszystkie nowe taryfy objęte zostały bezpłatnym dostępem do technologii 5G.

Analogicznie do taryf głosowych w każdym abonamencie internetu mobilnego klienci mają do dyspozycji trzy pakiety dodatkowe które zwiększają paczkę danych w abonamencie.

5G też w a2mobile

Nowości objęły również należącej do Premium Mobile marki a2mobile. Wprowadzane są w niej nowe pakiety z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu w kraju oraz jeszcze większymi paczkami danych w przystępnych cenach.

Obok 31-dniowych pakietów Niewyczerpalne Wszystko, które zawierają w sobie nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y w kraju oraz odpowiednio 10 GB, 20 GB lub 30 GB, pojawiły się nowe pakiety z dostępem do 5G i dużymi paczkami internetu.

Nowe pakiety to 50 GB oraz 100 GB bez limitu prędkości na 31 dni w pakiecie Niewyczerpalne Wszystko 50 GB oraz Niewyczerpalne Wszystko 100 GB.

Źródło tekstu: Premium Mobile