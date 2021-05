HD Voice+ w połączeniach między Orange i Play. Lepsza jakość rozmów dzięki kodekowi EVS

Operatorzy Orange i Play poinformowali o wprowadzeniu dwustronnego udogodnienia dla swoich klientów. Teraz rozmowy głosowe między tymi dwoma sieciami będą prowadzone z wykorzystaniem kodeku EVS, co oznacza lepsza jakość połączeń HD Voice+.

Operatorzy Orange i Play uruchomili u siebie kodek EVS, który będzie stosowany w połączeniach pomiędzy klientami obydwóch sieci. Dotychczas taka możliwość była tylko przy rozmowach wewnątrz sieci danego operatora.

Kodek EVS (Enhanced Voice Services) znany jest potocznie jako HD Voice+. Jest stosowany podczas połączeń realizowanych w VoLTE i Wi-Fi Calling. Dzięki niemu w trakcie rozmowy słychać zarówno bardzo niskie, jak i bardzo wysokie dźwięki. Błędy i szumy są wychwytywane i korygowane. Brzmienie głosu rozmówcy w komórce jest maksymalnie zbliżone do mowy naturalnej. Słychać go, jakbyśmy rozmawiali, stojąc tuż obok. To pierwsze takie rozwiązanie międzyoperatorskie na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Jakie telefony obsłużą kodek EVS?

Osobną kwestią jest zgodność konkretnych modeli telefonów z EVS. W teorii powinien on być dostępny w zdecydowanej większości nowych telefonów, które wspierają VoLTE i Wi-Fi Calling. Obydwaj operatorzy podali przy tym swoje listy modeli, które zagwarantują jakość HD Voice+

Orange Polska radzi, by w razie problemów zrobić aktualizację oprogramowania. W tej sieci problemem jest jednak działanie iPhone’ów. Chociaż niektóre modele wspierają EVS to na 8 smartfonach z rodziny iPhone 11, 12 i SE operator jeszcze dopracowuje szczegóły i HD Voice+ powinien być na nich dostępny w lipcu lub sierpniu br.

I tak dla Orange lista wygląda następująco:

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 40 Pro

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

LG G7

LG G7 Fit

LG G8S

LG G8X

LG V40

LG Velvet

LG Wing

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Sony Xperia 1

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 10 II

Sony Xperia 10 III

Sony Xperia 5

Sony Xperia 5 II

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ3

Natomiast Play podał taką listę:

Apple iPhone 8

Apple iPhone 8 Plus

Apple iPhone X

Apple iPhone Xs

Apple iPhone Xs Max

Apple iPhone XR

Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone 11

Apple iPhone SE (2020)

Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro +

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 5G

Honor 20

LG V60

LG G8s ThinQ

LG G8x ThinQ

LG Wing

LG Velvet

Sony XZ2

Sony XZ3

Sony Xperia 5

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 1

Motorola G100

Oppo Reno 4 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Xiaomi Mi 10T 5G

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Orange, Play