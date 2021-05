Orange: dwa miesiące usługi za darmo, bonus w aplikacji

Co w tym tygodniu przygotował Orange dla użytkowników aplikacji Mój Orange? Ponownie jest to płatna usługa, z której można skorzystać za darmo przez dwa miesiące i ponownie chodzi o dzieci, chociaż nie tylko. Kto może odebrać bonus?

Orange prowadzi cykliczną akcję, skierowaną do klientów abonamentowych – Planów Mobilnych i pakietów Orange Love – którzy są zarejestrowanymi użytkownikami aplikacji Mój Orange. Tydzień temu nagrodą główną był darmowy dostęp do usługi „Chroń Dzieci w Sieci”.

W tym tygodniu pozostajemy przy dziecięcym temacie. Orange proponuje dwumiesięczny dostęp do usługi „Gdzie Jest Dziecko” w wersji Standard. W normalnych warunkach wiążę się ona z płatnością 9,99 zł, jednak przez dwa miesiące po aktywacji bonusu jej koszt wyniesie 0 zł. Po tym czasie usługa przejdzie na wersję płatną, ale wtedy też można ją po prostu wyłączyć, co pozwoli za darmo przetestować, jak to działa. Bonus można odebrać w aplikacji Mój Orange, w zakładce „Dla Ciebie”.

Warto też przypomnieć, ze Orange ma dwie nagrody w akcji dla użytkowników aplikacji Mój Orange. Główna to w tym tygodniu dostęp do „Gdzie Jest Dziecko”, jest też alternatywna, dla tych, którzy wciąż mają aktywną wcześniejszy bonus z nagrody głównej. Alternatywną nagrodą jest pakiet 5 GB internetu.

Co daje usługa „Gdzie Jest Dziecko”?

„Gdzie Jest Dziecko” to usługa dostępna w Orange, ale także w Playu, Plusie i T-Mobile. Dzięki niej klient sieci może sprawdzać lokalizację członka rodziny za pomocą aplikacji mobilnej – więc nie musi to być koniecznie najmłodsza pociecha, ale też na przykład szwankujący na zdrowiu senior rodu.

Po skonfigurowaniu wszystkich niezbędnych opcji aplikacja będzie pokazywała na mapie położenie telefonu bliskich osób. Usługa pozwala również skorzystać ze specjalnej strony internetowej, a także lokalizacji przez SMS.

Aplikacja „Gdzie Jest Dziecko” pozwala również wytyczyć strefy, w których najczęściej przebywa bliska osoba. Aby wyznaczyć taki obszar, wystarczy wskazać na mapie konkretne lokalizacje – np. szkołę, dom, pracę czy przychodnię lekarską. Za pośrednictwem aplikacji można otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy bliski opuści strefę, a także wtedy, gdy pojawi się na jej terenie.

Usługa „Gdzie Jest Dziecko” dostępna jest w dwóch wersjach: Standard oraz Premium. Niezależnie od obecnej promocji w aplikacji, klienci Orange mogą przez miesiąc bezpłatnie testować oba warianty. Decydując się na podstawową wersję Standard, klient będzie mógł ustalać lokalizację GSM dwóch numerów telefonu i wyznaczyć dla nich jedną strefę.

