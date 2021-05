Orange na kartę: wszystko bez limitu i 5 GB za darmo. Kto może skorzystać?

Orange wystartował z powtórką dobrze już znanej akcji, skierowanej do użytkowników usług na kartę. Operator ruszył z promocją „Bez limitu + 5 GB na start”, która ma zachęcić nowych klientów do skorzystania z oferty sieci.

Akcja skierowana jest do nowych klientów Orange na kartę, za to obecnym proponowane są inne usługi. Żeby skorzystać z promocji, należy kupić starter, aktywować go i doładować konto. Dzięki temu można dostać za darmo nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich oraz 5 GB na 5 dni. Z bonusu mogą skorzystać wszyscy nowi użytkownicy Orange na kartę, który aktywują starter w czasie trwania promocji, a także przenoszący numer z innej sieci czy oferty abonamentowej Orange albo nju mobile.

Promocyjny pakiet zostanie przyznany po doładowaniu nowego konta za minimum 5 zł. Usługa „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 5GB” aktywuje się sama, co nastąpi w ciągu 24 godzin. Należy jednak pamiętać, że z promocji wykluczone zostały doładowania specjalne dostępne na www.doladowania.orange.pl, które są automatycznie zamieniane na usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”

Oferta jest dostępna dla abonentów taryf Orange Free na kartę, Orange YES, Orange POP oraz abonentów oferty Zetafon w tych taryfach. Z promocji nie mogą z kolei skorzystać klienci, którzy mają już aktywną podobną usługę bez limitu z pakietem GB w wersji jednorazowej i cyklicznej. Oferta nie jest ponadto dostępna dla klientów, którzy wybrali promocję „Starter Orange Free na kartę 30 zł z ofertą Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 30 GB” albo korzystają z usługi Extra Numer czy z taryfy Zawsze Bez limitu.

Dany numer może skorzystać z prezentu tylko raz, a kolejne doładowania konta na danym numerze telefonu nie będą premiowane. Osoby, które mają bonusowe gigabajty z usługi „Internet za darmo” lub na start po aktywacji startera, będą mogły je wykorzystać przed pakietem gigabajtów z tej oferty.

Promocja „Bez limitu + 5 GB na start” w Orange na kartę już ruszyła i potrwa do 30 czerwca 2021 r.

