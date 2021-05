Środa z Mój Orange: za darmo usługa Chroń Dzieci w Sieci

Nadeszła środa, a wraz z nią kolejna odsłona akcji dla użytkowników aplikacji Mój Orange. Tym razem operator proponuje darmowy dostęp do usługi „Chroń Dzieci w Sieci”.

„Środy z Mój Orange” to cykliczna akcja operatora, skierowana do klientów abonamentowych – Planów Mobilnych i pakietów Orange Love – którzy są zarejestrowanymi użytkownikami aplikacji Mój Orange. Promocja nie jest za to dostępna w ofertach na kartę.

W poprzednich edycjach operator rozdawał już paczki z gigabajtami, Video Pass na sześć miesięcy, a teraz zaproponował usługę „Chroń Dzieci w Sieci” na dwa miesiące za darmo. Żeby odebrać ten prezent, jak zawsze należy zalogować się do aplikacji, wejść do zakładki „Dla Ciebie” i tam skorzystać z oferty, dostępnej na banerze.

Co ważne, oferta może nie być dostępna dla wszystkich chętnych. Okazuje się, że Orange zawsze ma dwie nagrody w tej akcji. Główna to w tym tygodniu „Chroń Dzieci w Sieci”. Jest też alternatywna – i w tym tygodniu jest to pakiet 5 GB. Alternatywna nagroda jest dostępna, gdy klient ma już na koncie aktywną usługę z nagrody głównej. Jeżeli ktoś aktywował tydzień temu pakiet 10 GB i wciąż zachowuje on ważność, to na ten numer telefonu dostanie tym razem 5 GB, czyli nagrodę alternatywną. Inna możliwość, że abonentowi sieci pojawi się nagroda alternatywa, to sytuacja, gdy klient ma bardzo stary plan taryfowy.

Usługa „Chroń Dzieci w Sieci” po dwóch miesiącach będzie kosztowała 9,99 zł miesięcznie. Można ją jednak łatwo wyłączyć w każdej chwili.

Na czym polega usługa „Chroń Dzieci w Sieci”?

„Chroń Dzieci w Sieci” to usługa i aplikacja ochrony rodzicielskiej, „stworzona przez rodziców dla rodziców”. Aplikacja sugeruje, do jakich treści w internecie dziecko powinno mieć dostęp. Od rodzica zależy czy akceptuje ten wybór, czy wprowadzi zmiany. W aplikacji można ustawić godziny dostępu do internetu dla dziecka oraz określić czas korzystania z tabletu lub smartfonu.

Dziecko będzie używało tylko wybranych aplikacji, a każda nowa apka wymaga zgody rodzica. Jedną z funkcji jest też tryb Safe Search dla popularnych wyszukiwarek Google, Bing i Yahoo. Dziecko nie otrzyma w wynikach wyszukiwania nieodpowiednich stron, obrazów i filmów. Ochrona działa niezależnie od sposobu dostarczania Internetu na urządzenie dziecka. Dziecko będzie bezpieczne w sieci komórkowej (3G/LTE) oraz w prywatnych i publicznych sieciach Wi-Fi.

Voucher na usługę „Chroń Dzieci w Sieci” można też dostać w nowych zestawach Extrabox Joy w Orange.

