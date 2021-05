Orange przygotował dla dzieci zestawy Extrabox Joy

Zbliża się czas komunii oraz Dzień Dziecka i z tą myślą Orange przygotował zestawy Extrabox Joy. Operator przekonuje, że jest to dobra propozycja na prezent dla najmłodszych.

Orange kontynuuje swój pomysł na specjalne, okazyjne „boxy”, a tym razem jest to coś dla najmłodszych. Extrabox Joy to pudełko, które zdaniem pomarańczowego operatora może okazać się dobrym prezentem dla dziecka np. na komunię czy z okazji Dnia Dziecka.

Zestawy zawierają urządzenia, które powinny spodobać się każdemu dziecku – są to smartfon oraz opaska lub smartwatch. Na tym jednak nie koniec – na ściankach pudełka dostępnego w zestawie można pisać „magicznym”, zmazywalnym pisakiem, dekorować go naklejkami w kształcie chmurek czy emoji. To też może okazać się dla pociech atrakcją.

Extrabox Joy są dostępne w dwóch zestawach:

Samsung Galaxy A21s z opaską Samsung Fit2 w cenie: 849 zł (42,45 x 20 rat 0%) , z Planami Mobilnymi (35,45,55,75) oraz Pakietami Orange Love

z opaską w cenie: 849 zł (42,45 x 20 rat 0%) , z Planami Mobilnymi (35,45,55,75) oraz Pakietami Orange Love iPhone SE 64GB z Apple Watch SE 40 mm (wersja eSIM) w cenie: 3499 zł (174,95 x 20 rat 0%), z Planami Mobilnymi (35,45,55,75) oraz Pakietami Orange Love.

Jeszcze jednym elementem pakietu Extrabox Joy jest voucher na usługę Chroń Dzieci w Sieci na 3 miesiące za 0 zł. To aplikacja ochrony rodzicielskiej, która zasugeruje, do jakich treści w internecie dziecko powinno mieć dostęp. Od rodzica zależy czy akceptuje ten wybór, czy wprowadzi zmiany. W apce można ustawić godziny dostępu do internetu oraz czas korzystania z tabletu lub smartfonu. Dziecko będzie używało tylko wybranych aplikacji, a każda nowa instalacja wymaga zgody rodzica.

Zestaw Extrabox Joy można zamówić w sklepie na stronie operatora, decydując się na ofertę z abonamentem, bez abonamentu na raty, za gotówkę lub wybierając jeden z pakietów Orange Love. Po dokonaniu transakcji zestaw zostanie dostarczony przez kuriera.

Oferta Orange na Extrabox Joy jest ważna do wyczerpania zapasów, a liczba zestawów ograniczona. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.orange.pl/extrabox-joy.

