W Play 100 GB na start i majówka bez VAT

Play przedłużył ogłoszoną ponad dwa miesiące temu promocję, w której nowi użytkownicy ofert na kartę otrzymają paczkę 100 GB na start w prezencie. Jednocześnie operator w majówkowej akcji kusi cenami smartfonów pomniejszonymi o VAT.

W połowie lutego Play ogłosił promocję, w której nowi klienci sieci mogli liczyć na bonus 100 GB. Ta oferta miała obowiązywać do dziś, ale operator przedłużył ją do 31 maja 2021 roku. Niewykluczone, że po tej dacie promocja dalej będzie żyła własnym życiem.

100 GB w Play – jak dostać?

Oferta Playa skierowana jest do nowych klientów sieci, którzy wybiorą ofertę na kartę. Aby otrzymać darmowy pakiet 100 GB danych, należy kupić i zarejestrować starter Play na Kartę lub Red Bull Mobile, po czym aktywować usługę „100 GB na start” w aplikacji Play24 w zakładce „Pakiety”. Jest to jedyna metoda aktywacji.

Według nowej wersji regulaminu ofertę promocyjną można włączyć już teraz (regulamin obowiązuje od 28 kwietnia) do 31 maja. Co jednak ważne, pakiet jest ważny do końca 31 maja od momentu aktywacji, niezależnie od jej daty.

Oferta obowiązuje tylko raz dla jednego numeru telefonu i pod warunkiem, że starter został aktywowany w okresie promocji. Aktywacja paczki 100 GB nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu zalogowania się na konto w aplikacji Play24 i wybrania odpowiedniej opcji w zakładce „Dla Ciebie”.

Pakiet 100 GB w Play można odebrać po zakupie zestawów startowych w ofertach: Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to!, Formuła Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play na Kartę odNOWA, RBM SieMa na Kartę, RBM SieMa PL na Kartę, Internet na Kartę 5 zł, Play Internet na Kartę 9 zł, Play Internet na Kartę 19 zł, Play Internet na Kartę 50 zł.

Zasady kolejności wykorzystania pakietów określa załączony poniżej regulamin.

Dodatkowe szczegóły na stronie https://www.play.pl/kampanie/100gb.

Majówka taniej o wartość VAT

Play ruszył też z kolejną promocją, dzięki której wybrane smartfony dostępne w sklepie play.pl można kupić taniej o wartość podatku VAT. Niższe ceny będą obowiązywały do 4 maja, do godziny 9:00.

W tej promocji operator poleca szczególnie:

Xiaomi Redmi 9C NFC za 365 zł

za 365 zł Samsung Galaxy A02s za 568 zł

za 568 zł LG K62+ za 730 zł

Telefonów jest jednak znacznie więcej. W promocji znalazły się nie tylko modele z najniższej półki, ale także trochę droższe i znacznie droższe, jak LG Wing 5G za 3251,21 zł czy Huawei Mate XS za 8229,26 zł – w tym ostatnim przypadku zysk wynosi około 1870 zł.

Pełna lista urządzeń objętych akcją promocyjną znajduje się na stronie:

https://www.play.pl/dlaciebie/sklep/bez-vat

