W Play robi się naprawdę gorąco. Tinder Plus lub Tinder Gold do rachunku

Od dziś klienci Play opłaty za korzystanie z Tindera mogą doliczać do swojego rachunku za abonament, a w ofertach na kartę zostanie ona pobrana ze środków na koncie. Do wyboru są dwa pakiety – Tinder Plus oraz Tinder Gold. Dla wszystkich klientów Play pierwszy miesiąc korzystania z opcji Tinder Plus i Gold będzie o 50% tańszy.