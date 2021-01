Korzystasz z Tindera? Opłatę za to możesz doliczyć do rachunku w Orange

Osoby, które korzystają z Tindera, będą mogły związane z tym opłaty ponosić razem z rachunkiem za usługi Orange. Zapłata może być też pobrana z pomarańczowego konta prepaid.

Tinder to jedna z najpopularniejszych aplikacji randkowych na świecie, dzięki której można nawiązać nowe znajomości. Od teraz, klienci Orange opłatę za korzystanie z Tindera doliczą do swojego rachunku telefonicznego lub, w przypadku oferty prepaid, zostanie ona pobrana z doładowania prepaid. Dodatkowo można zyskać pierwszy miesiąc korzystania z opcji Tinder Plus i Gold za pół ceny.

Pandemia COVID-19 wbrew obostrzeniom spowodowała, że staliśmy się dla siebie bliżsi. Tęsknimy za kontaktem z drugą osobą, co sprawia, że komunikatory pękają w szwach. Dystans społeczny sprawił, że przeglądanie Tindera stało się sposobem na życie towarzyskie. I dzięki temu platforma ta biła rekordy popularności. W niedzielę 29 marca 2019 roku było najwięcej „przeciągnięć” niż w jakikolwiek pojedynczy dzień w historii Tindera (ponad 3 miliardy).

W ciągu ostatnich kilku miesięcy korzystanie z happy hours, koncertów czy spotkania przy kawie jest możliwe tylko wirtualne, dlatego Tinder uruchomił nową funkcję, dzięki której użytkownicy mogą prowadzić rozmowy wideo w aplikacji. Czat wideo, ma pomóc użytkownikom lepiej poznać ich pary oraz jeszcze bardziej udzielać się towarzysko na Tinderze.

Płatność za usługi elektroniczne w Orange. Jak to działa?

Aby zapłacić za usługi elektroniczne, nie trzeba podawać swoich danych, numeru konta bankowego lub karty płatniczej. Płatności za zakupy, na przykład bilety, aplikacje czy gry znajdują się na dokumencie zestawienie produktów i płatności elektronicznych, który będzie dołączony do rachunku Orange. Można ustalić limity płatności i w ten sposób kontrolować wydatki. To także oszczędność czasu, bo płatność można zlecić za pomocą kilku kliknięć. Nie trzeba pamiętać o logowaniu do aplikacji bankowych czy wypełnianiu długich formularzy.

Za co jeszcze można płacić w systemie? Za prenumeratę Wyborcza.pl, mobilet, mobilny parking i wiele innych. Partnerów można znaleźć na stronie www.orange.pl/view/plac-z-orange.



Źródło tekstu: Orange