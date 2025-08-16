Aplikacje

Skasuj zdalnie SMS-a. Teraz to łatwe

Google opracował i zaczął udostępniać użytkownikom aplikacji Wiadomości długo wyczekiwaną funkcję „Usuń dla wszystkich”, która pozwala na trwałe usunięcie wysłanych wiadomości nie tylko z własnego telefonu, ale także z urządzeń odbiorców — zarówno w czatach grupowych, jak i coraz częściej w rozmowach indywidualnych.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 16:21
0
Skasuj u wszystkich i zapomnij

Ta nowość zrównuje Wiadomości Google z najważniejszymi konkurentami, zwłaszcza WhatsAppem i Messengerem, gdzie podobna opcja od lat jest standardem. Aby usunąć wiadomość, wystarczy przytrzymać ją palcem, wybrać ikonę kosza i wskazać opcję „usuń dla wszystkich”. Po tej operacji w rozmowie pojawi się informacja, że dana wiadomość została usunięta — daje to uczestnikom czatu pewność, że jej treść nie jest już dostępna na żadnym urządzeniu, nawet jeśli została przez nich wcześniej otwarta

Dalsza część tekstu pod wideo

Co istotne, możliwość kasowania jest dostępna tylko w obrębie konwersacji prowadzonych za pomocą protokołu RCS, czyli nowoczesnego standardu komunikacji internetowej, który Google rozwija jako następcę SMS-ów.

Kiedy dotrze ta funkcja do mnie?

Implementacja nowości Google'a realizowana jest etapami. Początkowo dostępna była tylko dla grup wybranych użytkowników w wersji beta, stopniowo trafia jednak do kolejnych użytkowników w oficjalnych, stabilnych wydaniach aplikacji. Pierwsze opinie wskazują, że narzędzie obecnie ogranicza się do czatów grupowych, choć w kodzie aplikacji zaszyte są już opcje usuwania wiadomości także w rozmowach jeden na jeden. Równocześnie Google informuje użytkowników, czy dany komunikat został usunięty, co oznacza transparentność, ale może wpływać na kwestie prywatności.

Ważnym warunkiem skorzystania z tej opcji jest korzystanie przez wszystkich uczestników czatu z najnowszej wersji Wiadomości Google oraz aktywnego połączenia RCS. Zmienność dostępności rozwiązania wynika częściowo z konieczności zapewnienia kompatybilności pomiędzy różnymi wersjami aplikacji i systemów operacyjnych. Ponadto, według pierwszych analiz, użytkownicy najczęściej wskazują, że funkcja „usuń dla wszystkich” działa w oknie czasowym do 15 minut po wysłaniu wiadomości, chociaż niektóre testy wykazują nawet dłuższy okres skuteczności, przekraczający 40 minut.

Image
telepolis
wiadomości RCS wiadomości SMS usuń u wszystkich zdalne kasowanie wiadomości
Zródła zdjęć: sdx15 / Shutterstock
Źródła tekstu: cnbctv18, appleplanet, oprac. wł