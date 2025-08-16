Skasuj zdalnie SMS-a. Teraz to łatwe
Google opracował i zaczął udostępniać użytkownikom aplikacji Wiadomości długo wyczekiwaną funkcję „Usuń dla wszystkich”, która pozwala na trwałe usunięcie wysłanych wiadomości nie tylko z własnego telefonu, ale także z urządzeń odbiorców — zarówno w czatach grupowych, jak i coraz częściej w rozmowach indywidualnych.
Skasuj u wszystkich i zapomnij
Ta nowość zrównuje Wiadomości Google z najważniejszymi konkurentami, zwłaszcza WhatsAppem i Messengerem, gdzie podobna opcja od lat jest standardem. Aby usunąć wiadomość, wystarczy przytrzymać ją palcem, wybrać ikonę kosza i wskazać opcję „usuń dla wszystkich”. Po tej operacji w rozmowie pojawi się informacja, że dana wiadomość została usunięta — daje to uczestnikom czatu pewność, że jej treść nie jest już dostępna na żadnym urządzeniu, nawet jeśli została przez nich wcześniej otwarta
Co istotne, możliwość kasowania jest dostępna tylko w obrębie konwersacji prowadzonych za pomocą protokołu RCS, czyli nowoczesnego standardu komunikacji internetowej, który Google rozwija jako następcę SMS-ów.
Kiedy dotrze ta funkcja do mnie?
Implementacja nowości Google'a realizowana jest etapami. Początkowo dostępna była tylko dla grup wybranych użytkowników w wersji beta, stopniowo trafia jednak do kolejnych użytkowników w oficjalnych, stabilnych wydaniach aplikacji. Pierwsze opinie wskazują, że narzędzie obecnie ogranicza się do czatów grupowych, choć w kodzie aplikacji zaszyte są już opcje usuwania wiadomości także w rozmowach jeden na jeden. Równocześnie Google informuje użytkowników, czy dany komunikat został usunięty, co oznacza transparentność, ale może wpływać na kwestie prywatności.
Ważnym warunkiem skorzystania z tej opcji jest korzystanie przez wszystkich uczestników czatu z najnowszej wersji Wiadomości Google oraz aktywnego połączenia RCS. Zmienność dostępności rozwiązania wynika częściowo z konieczności zapewnienia kompatybilności pomiędzy różnymi wersjami aplikacji i systemów operacyjnych. Ponadto, według pierwszych analiz, użytkownicy najczęściej wskazują, że funkcja „usuń dla wszystkich” działa w oknie czasowym do 15 minut po wysłaniu wiadomości, chociaż niektóre testy wykazują nawet dłuższy okres skuteczności, przekraczający 40 minut.