Orange Flex obchodzi drugie urodziny – z tej okazji prezenty

Orange Flex obchodzi dwa lata. Obecnie z tej usługi korzysta ponad 100 tys. klientów, a Orange chwali się ponad dwukrotnym wzrostem tej „sieci w aplikacji”. Z tej okazji Flex przygotował niespodzianki dla obecnych i nowych użytkowników, m.in 3 miesiące korzystania za złotówkę miesięcznie oraz kody na darmowe GB.

Orange Flex obchodzi swoje urodziny przez cały tydzień, od poniedziałku 10 maja. W social mediach, np. na Instagramie, a także w Klubie Flex ukryje w sumie 4 kody promocyjne, które użytkownicy będą musieli odnaleźć. Wyzwanie wymaga czujności, by odkryć konkretne miejsce i brzmienie samego kodu. Aby zobaczyć, co dokładnie kryje się za kodami, użytkownicy muszą wpisać je w aplikacji na swoim profilu w zakładce „Kody promocyjne”. Na aktywowanie kodów mają czas do niedzieli, 16 maja. Poszukiwania warto zacząć od samej aplikacji, ale też wytrwale śledzić wskazówki na profilu na Instagramie Flexa (@orange_flex).

Orange Flex: prezent na urodziny

Dodatkowo w Sklepie Flex pojawią się specjalne zestawy promocyjne. Użytkownicy będą mogli kupić wybrany smartfon i dostać zegarek w prezencie. Dla nowych klientów Orange Flex przygotował również ofertę specjalną: 3 miesiące korzystania z dowolnego Planu za 1 zł miesięcznie – w ten sposób można korzystać nawet z najwyższego dostępnego planu, ze 100 GB i 5G. Wystarczy podać kod FLEX3 podczas rejestracji, przed dodaniem metody płatności.

Szczegóły promocji: https://flex.orange.pl/promocje/3m1

Orange Flex ma dwa lata

Sieć w aplikacji ma obecnie ponad 100 tys. aktywnych użytkowników. Oznacza to, że w ciągu ostatniego roku Orange Flex urósł ponad dwukrotnie. Obecnie aż 15% wszystkich kart SIM to wirtualne karty eSIM. Ta opcja cieszy się coraz większą popularnością. Niezmiennie najpopularniejszy Plan komórkowy we Flexie to 30 GB za 30 zł.

Jak podaje Orange, użytkownicy Flexa bardzo aktywnie dzielili się swoimi niewykorzystanymi GB ze znajomymi – przekazali już ponad 1 mln gigabajtów w akcji „Przekaż GB”. Dzięki nim do rodzin w trudnej sytuacji trafiły tablety z internetem, a w Męcikale powstał hektar bioróżnorodnego lasu.

Ponad 1/3 użytkowników należy do Klubu Flex oferującego zniżki i czasowe promocje od partnerów. Operator chwali się tez, że aplikacja Orange Flex jest chętnie polecana. Już co 5 użytkownik aktywował Flexa właśnie z polecenia. W ciągu ostatniego roku w Orange Flex pojawiło też się sporo nowości, m.in. oferta Flex dla Firm z opcją e-faktury, Sklep Flex z urządzeniami i gadżetami. Kolejne nowości mają pojawić się już wkrótce.

Źródło tekstu: Orange Polska