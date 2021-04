Akcja EKO GB w Orange Flex: użytkownicy przekazali aż 300 000 GB. Sadzenie lasu już w połowie kwietnia

Zakończyła się pierwsza edycja EKO GB. Użytkownicy Orange Flex przekazali 300 000 GB. Dzięki przesłanym EKO GB operator już w kwietniu zasadzi 10 000 m2 bioróżnorodnego lasu.

Od 9 lutego użytkownicy Flexa mogli przekazywać w aplikacji swoje niewykorzystane gigabajty na wspólny cel – wymianę ich na m2 bioróżnorodnego lasu, który powstanie w Męcikale na Kaszubach. W miejscu, w którym w 2017 roku huragan spustoszył okoliczne tereny.

Akcja EKO GB spotkała się z dużym zainteresowaniem użytkowników Orange Flex, którzy mogli na bieżąco śledzić postępy akcji w aplikacji i wspólnie z Orange cieszyć się z osiągania kolejnych poziomów. Orange Flex wykorzystał elementy grywalizacji, by motywować użytkowników do przekazywania niewykorzystanych GB. Przelicznik był prosty, każde 30 GB to 1 m2 lasu. Rekordzista wysłał aż 260 GB, czyli przyczyni się do posadzenia 8,6 m2 lasu.

Najwięcej EKO GB przesyłali użytkownicy z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Katowic i Krakowa. Nie zabrakło też udziału zagranicznych miast takich jak Los Angeles, Singapur, Moskwa, Bilbao czy Taszkient. Ponad 65% użytkowników zaangażowanych w akcję EKO GB to osoby w wieku 25-44. Zdecydowanie chętniej swoimi gigabajtami dzielili się mężczyźni, którzy stanowią 72% zaangażowanych w akcję.

Operator poinformował, że już w połowie kwietnia 2021 posadzi 10 000 m2 lasu na Kaszubach. Taki młody las w ciągu roku pochłonie nawet 7 ton CO 2 . Będą to rdzenne liściaste gatunki – dęby, lipy, graby, brzozy i wiele innych. Bioróżnorodność sprawi, że as będzie bardziej odporny na huragany i wichury.

