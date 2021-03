Orange Flex: bonus 100 GB dla studentów na dłużej

Orange Flex przedłuża zeszłoroczną promocję dla studentów i daje 100 GB internetu do wykorzystania nie tylko na naukę. Pakiet jest ważny aż przez 180 dni.

Studencka promocja w Orange Flex ogłoszona została w zeszłym roku przed rozpoczęciem roku akademickiego. Operator, zadowolony z dotychczasowych wyników akcji, przedłuża ją o kolejne miesiące. Jest to już trzecia edycja akcji – poprzednie obowiązywały do 31 grudnia, a następna do 31 stycznia. Teraz z promocji można skorzystać do 30 czerwca.

Zobacz: Orange Flex: ponad 100 tysięcy użytkowników, sekretny kod na 10 GB i tydzień okazji

Jak wynika z danych Orange, dotychczas z promocji 100 GB od Flexa skorzystało prawie 3,5 tys. studentów. W większości (68%) byli to mężczyźni, a pięć głównych miast skąd pochodzili to Warszawa, Katowice, Wrocław, Kraków i Poznań. Studenci najczęściej wybierali plan 30 GB i płacili za zakupy BLIKIEM (52 proc. płatności). Prawie 1/3 z nich dołączyła do Orange Flex poprzez kod polecający.

Jak włączyć dodatkowy pakiet GB w Orange Flex?

Z oferty może skorzystać każdy student dowolnej uczelni wyższej, który dołączy do Flexa lub ma już aktywny plan. Aby aktywować pakiet darmowych GB, należy wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz zostać członkiem Klubu Flex, do czego wystarczy jedno kliknięcie.

W aplikacji Orange Flex należy otworzyć zakładkę „Odkryj” i kliknąć w banner informujący o ofercie dla studentów. Do uzupełnienia jest krótki formularz potwierdzający status studenta. W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie notyfikacji w aplikacji, co pozwoli wygenerować w Klubie Flex kod z dostępem do bezpłatnego pakietu 100 GB.

Z oferty mogą skorzystać użytkownicy, którzy nie brali udziału w poprzednich odsłonach akcji. Pakiet 100 GB jest aktywny przez 180 pełnych kolejnych dni od chwili włączenia usługi. Niewykorzystane w tym okresie bonusowe gigabajty przepadają. Pakiet 100 GB można wykorzystać tylko na terenie Polski i zużywany jest w pierwszej kolejności przed gigabajtami w planie użytkownika.

Zobacz: Orange: 10 złotych za logowanie do aplikacji Mój Orange

Zobacz: 5 GB i darmowe rozmowy, czyli pierwszy dzień wiosny w Orange na kartę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Orange