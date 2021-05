Orange: trzy raty 0 zł, trzy razy więcej GB

Orange nie ustaje w promocjach i propozycjach. Dziś startują nowe akcje operatora, które łączy cyfra 3. Może to być telefon bez trzech pierwszych rat, ale też trzy razy więcej gigabajtów.

Korzystając z nowej oferty Orange i decydując się na zakup telefonu, klienci mogą teraz skorzystać z akcji: 3 pierwsze raty za zero złotych. Do wyboru jest ponad 30 modeli, w tym: Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy 20 FE 5G, czy Xiaomi Redmi Note 9T 5G. Liczba urządzeń w ofercie jest ograniczona.

Promocja skierowana jest dla użytkowników abonamentowych – wybranych Planów Mobilnych (45, 55 i 75) oraz wszystkich pakietów Orange Love. Po podpisaniu umowy na 24 miesiące – do zapłaty jest już tylko 21 rat za sprzęt i abonament za usługę.

Szczegóły znajdują się na stronie https://www.orange.pl/lp/3raty-za-0zl.

Zobacz: Orange: zestawy ze smartfonami Extrabox Joy

Nawet trzy razy więcej gigabajtów

Kolejną okazją jest bezpłatna możliwość zwiększenia swoich gigabajtów na koncie. Po podpisaniu umowy – na Plan Mobilny 55 albo 77 lub na pakiety Orange Love z telewizją i telefonem – klienci automatycznie otrzymają bonus. W zależności od wybranej oferty dostaną inny pakiet dodatkowych gigabajtów co miesiąc, przez 24 miesiące trwania umowy.

W Planach Mobilnych będzie to bonusowe 15 GB, a w pakietach Orange Love - 20 GB. W niektórych przypadkach będzie to nawet potrojenie początkowej liczby gigabajtów. Promocyjny pakiet powiększa gigabajty w abonamencie i jest do wykorzystania w kraju.

A jeśli użytkownicy zdecydują się na zakup jednej z powyższych usług, wraz ze smartfonem objętym promocyjnymi ratami – obie te oferty, choć odrębne, mogą się łączyć.

Zobacz: Orange na kartę: wszystko bez limitu i 5 GB za darmo. Kto może skorzystać?

Zobacz: Środa z Mój Orange: za darmo voucher na 2 miesiące albo 5 GB

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Orange