Plus: gratisy z doładowań możesz teraz wykorzystać, jak chcesz

Polkomtel wprowadza zmiany w regulaminach promocji w usługach na kartę, co dotyczy przede wszystkim promocji „4 doładowania i gratis” oraz „Zasilam Kartę w Plusie 3”. Nowe zasady pozwalają użytkownikom w dogodniejszy sposób wykorzystywać dodatkowe środki z doładowań – na przykład na aktywację kolejnych usług, promocji i pakietów.

W lutym Polkomtel zamienił obowiązującą wcześniej promocję „5. doładowanie gratis”, dostępną w Plusie na kartę i Plushu na kartę. Operator wprowadził wówczas nowe, mniej korzystne zasady dysponowania kwotami. Bonusy kwotowe zostały zamienione na pakiety kwotowe, a promocja otrzymała nową nazwę „4. doładowania i gratis. W praktyce oznaczało to, że z nowego rozwiązania użytkownicy mogli skorzystać w ograniczonym stopniu lub wcale. Dziś się to zmienia.

Trochę jak „5. doładowanie gratis”

Nowe zasady ułatwiają nieco życie klientom, w podobny sposób, jak było przed lutowymi zmianami. Aby otrzymać gratis, użytkownik powinien dokonać czterech doładowań na dowolną kwotę – to się nie zmieniło. Inne jest jednak działanie gratisu. Wcześniej obowiązująca wersja regulaminu, mówiła o tym, że gratis nie przedłuża okresu ważności konta i można go wykorzystać wyłącznie na krajowe rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz transmisję danych w Polsce.

Po zmianach operator rozszerzył sposoby na dysponowanie gratisami – można je teraz wykorzystać na wszystkie usługi dostępne dla abonentów z wyjątkiem usług o podwyższonej opłacie. Co najważniejsze, wartość gratisu może być wykorzystana do uiszczania opłat za aktywację usług, promocji i pakietów oraz opłat cyklicznych za ich odnowienie. Daje to użytkownikom nowe możliwości zaoszczędzenia i dysponowania własnymi środkami na koncie.

Kolejna zmiana dotyczy też kolejności wykorzystania zebranych środków. Dotąd bonus był rozliczany po wykorzystaniu zgromadzonych środków oraz po innych aktywnych promocjach dostępnych dla danego konta. W myśl nowych zasad środki z gratisu schodzą przed środkami z salda głównego abonenta. Gdy jednak abonent ma na koncie aktywne inne pakiety obejmujące usługi wychodzące lub transmisję danych, środki z gratisu rozliczane są w ostatniej kolejności.

Gratis może być wykorzystany przez abonenta w ciągu kolejnych 720 godzin (30 dni), począwszy od momentu aktywacji. Trzeba jednak pamiętać, że z bonusowych środków nie można korzystać w roamingu oraz w ramach połączeń, SMS-ów i MMS-ów międzynarodowych, SMS-ów, MMS-ów o podwyższonej płatności (premium rate), a także usług dodatkowych, serwisów rozrywkowych i informacyjnych w połączeniach międzynarodowych. Czyli – tylko w Polsce i do Polski.

Nowe zasady obejmują także ofertę MIX.

Dziękujemy użytkownikowi muchakk z Forum Telepolis za podrzucenie cynku o zmianach w promocji.

